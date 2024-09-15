Кадры салюта в Алматы восхитили Казнет
Фото: Instagram/dots_foto
Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко поздравил жителей города с Днем Алматы и опубликовал снимки праздничного фейерверка, сообщает Zakon.kz.
Красивые фотографии он 15 сентября опубликовал на своей странице в Instagram.
"С Днем города, Алматы. Сфотографировал красивый праздничный салют сегодня. С новой подсветкой на телебашне это смотрелось очень красиво. Поздравляю всех алматинцев и тех, кто любит этот город. Пусть Алматы будет только краше с каждым годом!" — написал Доценко.
Фотограф отметил, что праздничные огни в сочетании с новой подсветкой телебашни "Коктобе" создавали особенно впечатляющее зрелище.
Новая публикация набрала множество лайков и комментариев:
- Как же это красиво! Боже, храни Алматы и весь Казахстан!
- Спасибо за прекрасные фотографии! Душа радуется!
- Какая неповторимая атмосфера и красота.
Ранее сообщалось, что в честь Дня города Алматы на телебашне "Кок-Тобе" 15 сентября запустили мультимедийное шоу.
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