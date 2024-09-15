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Кадры салюта в Алматы восхитили Казнет

Кадры салюта в Алматы восхитили Казнет, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 00:43 Фото: Instagram/dots_foto
Известный алматинский фотограф Дмитрий Доценко поздравил жителей города с Днем Алматы и опубликовал снимки праздничного фейерверка, сообщает Zakon.kz.

Красивые фотографии он 15 сентября опубликовал на своей странице в Instagram.

"С Днем города, Алматы. Сфотографировал красивый праздничный салют сегодня. С новой подсветкой на телебашне это смотрелось очень красиво. Поздравляю всех алматинцев и тех, кто любит этот город. Пусть Алматы будет только краше с каждым годом!" — написал Доценко.

Фотограф отметил, что праздничные огни в сочетании с новой подсветкой телебашни "Коктобе" создавали особенно впечатляющее зрелище.

Новая публикация набрала множество лайков и комментариев: 

  • Как же это красиво! Боже, храни Алматы и весь Казахстан!
  • Спасибо за прекрасные фотографии! Душа радуется!
  • Какая неповторимая атмосфера и красота.

Ранее сообщалось, что в честь Дня города Алматы на телебашне "Кок-Тобе" 15 сентября запустили мультимедийное шоу. 

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