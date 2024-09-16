Депутат из Актау дал прогноз по "вечно горящему" полигону за 870 млн тенге

О постоянных пожарах на мусорном полигоне высказался депутат Актауского городского маслихата и руководитель неправительственного учреждения "Эко Мангистау" Кирилл Осин, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, при каждом горении на полигоне Актау накрывает ядовитым дымом. Объект был введен в эксплуатацию в начале 2016 года. На его строительство тогда было затрачено 870 млн тенге.

По словам Кирилла Осина, это колоссальные деньги по меркам того времени. Однако уже тогда были проблемы с гидроизоляцией и газоотводом. В связи с открытием нового полигона тариф на вывоз ТБО в 2016 году был увеличен в два раза.

"Что мы имеем сейчас? Из-за неправильной организации работы полигона в результате гниения образуется биогаз, который имеет свойство самовозгорания. Затушить данную свалку в ноль практически невозможно, исходя из объема накопленных там отходов. Об этом говорит уровень карты (участка) и высота накопившихся отходов. Тлеть будет все время", – говорит Кирилл Осин.

Он заключил, что эта свалка будет тлеть еще лет 50. Дело в составе отходов.

Ранее зампремьера поручил ускорить строительство около 100 домов в Акмолинской области.

