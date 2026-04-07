Происшествия

Дым столбом: горящий мусорный полигон в Атырау сняли с воздуха

пожар на мусорном полигоне в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 14:23
7 апреля 2026 года в 07:30 часов в городе Атырау, в Северной промышленной зоне, на территории мусорного полигона зафиксирован пожар, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Атырауской области сообщили, что на место происшествия направили силы ДЧС и ТОО "СпецАвтоБаза": задействовано 35 единиц техники и 65 сотрудников.

"Общая площадь полигона составляет 35 гектаров, при этом очаг возгорания зафиксирован на участке площадью 2 500 квадратных метров. В настоящее время часть пожара ликвидирована, на оставшейся территории продолжаются работы по локализации и устранению очагов тления", – говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности начальника Управления по чрезвычайным ситуациям города Атырау Сабита Борашева, принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения огня.

Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля Департамента экологии по Атырауской области выехали на место и провели мониторинговые работы. Измерения качества атмосферного воздуха провели за пределами санитарно-защитной зоны полигона по таким загрязняющим веществам, как оксид углерода, аммиак, диоксид серы и диоксид азота.

"По результатам мониторинга зафиксировано повышение концентрации оксида углерода, в связи с чем будут приняты соответствующие меры. Специалисты департамента сообщили, что контроль за качеством атмосферного воздуха будет проводиться на постоянной основе", – говорится в сообщении.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
