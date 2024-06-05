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Законодательство РК

Туркестан получит особый статус

Туркестан получит особый статус, фото - Новости Zakon.kz от 05.06.2024 10:33 Фото: gov.kz
5 июня 2024 года Мажилис принял в работу проект закона по вопросам придания особого статуса Туркестану, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам депутата Мажилиса Нуртая Сабильянова, данный проект закона разработан в целях реализации поручений, данных во время рабочего визита главы государства в Туркестанскую область 27 сентября 2022 года.

В целом законопроект направлен на создание эффективной среды для развития Туркестана, сохранения исторического облика города и объектов историко-культурного наследия, создание правовых, организационных условий и механизмов для становления и функционирования города. 

Ранее сообщалось, что принятие закона позволит сформировать эффективную систему управления и сохранить памятники и объекты историко-культурного значения города, в том числе расположенных в охранной зоне объекта всемирного наследия – мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи. 

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