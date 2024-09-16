Казахстан накроют дожди с грозами

Фото: unsplash

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на три дня. По данным специалистов, 17, 18 и 19 сентября 2024 года по стране прогнозируют туман с грозами, сообщает Zakon.kz.

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