Казахстан накроют дожди с грозами
Фото: unsplash
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды на три дня. По данным специалистов, 17, 18 и 19 сентября 2024 года по стране прогнозируют туман с грозами, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации метеорологов, в ближайшие дни обширный антициклон также будет охватывать большую часть Казахстана, поэтому сохранится погода без осадков.
"Лишь южная половина страны будет под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, которые принесут дожди с грозами".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также по стране ожидается усиление ветра.
"В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман, 17-19 сентября заморозки до 2-5 градусов".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Температура воздуха днем ожидается:
- на западе республики +20+28°С;
- на северо-западе +12+23°С;
- на востоке +5+20°С, на юге +20+30°С;
- на севере и в центре страны +10+20°С;
- на юго-востоке +17+28°С.
Ранее синоптики уточнили, что 16 сентября в четырех областях Казахстана ожидаются заморозки.
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