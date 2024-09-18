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Дожди, заморозки и ветер: о погоде в Казахстане на 19-21 сентября

Батареи, отопление, теплоснабжение, тепло, система отопления, отопительная система, отсутствие отопления, холодные батареи, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 12:01 Фото: freepik
Специалисты РГП "Казгидромет" рассказали казахстанцам о прогнозе погоды на ближайшие три дня. По данным синоптиков, 19-21 сентября 2024 года на юге страны ожидаются дожди с грозами, сообщает Zakon.kz.

Метеорологи подчеркивают, что обширный антициклон по-прежнему охватывает большую часть Казахстана.

"Поэтому сохраняется погода преимущественно без осадков. Лишь южная половина страны будет под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов, которые принесут дожди с грозами".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Кроме того, по республике прогнозируют усиление ветра.

Также в ночные и утренние часы на северо-западе, севере и востоке страны ожидается туман.

"19-20 сентября все еще сохранятся заморозки до 2 градусов".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Ранее стало известно, что в Астане, Шымкенте и 17 областях Казахстана на 18 сентября объявлено штормовое предупреждение. Подробнее можно прочитать по этой ссылке.

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