Заморозки ожидаются в четырех областях Казахстана 16 сентября

В Шымкенте и 16 областях Казахстана на 16 сентября объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Улытауской области ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность. В Туркестане сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

В Шымкенте сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 1 градус.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке, северо-западе области высокая пожарная опасность. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 18 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке ожидается туман. Ветер северо-восточный порывы 15-20, временами 23 м/с. На западе, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидается гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

Утром и днем на юге, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер северо-восточный утром и днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на севере, юге, в центре Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая, на юге черезвычайная пожарная опасность. В Актобе ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, северо-восточный днем на западе, в центре области 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на юге, в центре Абайской области ожидается туман. Ветер северный, северо-восточный днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Ночью на востоке, в центре области ожидаются заморозки 2 градуса. На западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер северо-западный, северный днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. Ночью на востоке, в центре области ожидаются заморозки 2 градуса. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность.

На большей части Атырауской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохранится чрезвычайная пожарная опасность

На севере, востоке Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

16-17 сентября ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 16 сентября днем в горных районах области, 17 сентября на западе, юге, в горных районах области гроза. 16-17 сентября ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 17 сентября порывы 23-28 м/с. 16-17 сентября на большей части области сохранится чрезвычайная, на юго-западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Таразе 17 сентября днем ожидается гроза. 16-17 сентября сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохранится высокая пожарная опасность.

Днем на западе, юге Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Ночью на севере Северо-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ранее пресс-служба РГП "Казгидромет" предоставила прогноз погоды на 16, 17 и 18 сентября в Астане, Алматы и Шымкенте. Подробнее можно узнать здесь.

