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Законодательство РК

Глава подразделения МЧС взяла взятку за трудоустройство фельдшера и попала под суд

Зал суда, суд, молоток судьи, молоток, судейский молоток, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 12:49 Фото: freepik
В Жамбылской области осудили временно исполнявшую обязанности руководителя филиала ГУ "Центр медицины катастроф МЧС" А. Махашеву, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Антикора, кроме нее приговор также огласили инспектору по кадрам этого же филиала Л. Калмуратовой.

"Они признаны виновными в получении взятки в значительном размере от физического лица за трудоустройство в качестве фельдшера. Им назначено наказание в виде 4 и 3,6 лет лишения свободы соответственно с лишением права пожизненно занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе", – сообщили в Антикоре.

Срок отбывания наказания отложен на четыре года в связи с наличием маленьких детей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Ранее мы писали о приговоре казахстанцам, которые за взятки через врачей получали инвалидность.

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