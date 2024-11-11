"Волшебные розовые облака" показал блогер из Актау
Под одной из публикаций в Instagram Сарсенбаев отметил, что "каждую осень, особенно – в ноябре, в некоторых местах Мангистау в буквальном смысле можно повстречать волшебные розовые облака прямо над водой".
По словам блогера, осень в Мангистау – уникальное время года, когда на полуострове можно наблюдать множество удивительных природных явлений, в том числе фламинго.
"Эти грациозные птицы прилетают в регион в поисках пищи и более мягкого климата", – объяснил Азамат.
Также общественник назвал четыре места, в которых можно увидеть фламинго в Мангистау:
1. Карагие (Каракия) – самая низкая точка Казахстана.
Это соленое озеро, расположенное в Карагийской впадине, – одно из любимых мест обитания фламинго. Здесь можно наблюдать стаи птиц, которые собираются на мелководье для кормления.
2. Тюб-Караганский полуостров и бухта Сарытас.
Здесь также можно увидеть фламинго, особенно – в осенний период, когда птицы отдыхают во время миграции.
3. Кендерли и Каспийское побережье.
Вдоль побережья Каспийского моря, особенно – в уединенных лагунах, можно встретить этих розовых птиц. Осенью здесь можно увидеть значительные скопления фламинго.
4. Озеро Караколь, теплое искусственное озеро, созданное с помощью МАЭК.
Фламинго выбирают это место из-за мелководных соленых водоемов, богатых пищей, например, мелкими ракообразными и водорослями.
Подписчики Сарсенбаева поблагодарили его за "розовый рай" и назвали фламинго уникальным творением:
- "Спасибо".
- "Розовый рай".
- "Просто невероятно".
- "Неописуемая красота".
- "На них не насмотреться".
- "Уникальное творение Бога".
3 октября 2024 года Азамат Сарсенбаев опубликовал видео стаи серых фламинго, прилетевших в Актау.