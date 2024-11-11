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"Волшебные розовые облака" показал блогер из Актау

&quot;Волшебные розовые облака&quot; показал блогер из Актау, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 13:34 Фото: Instagram/azamat_sarsenbayev
Известный блогер и общественник из Актау Азамат Сарсенбаев 11 ноября 2024 года опубликовал завораживающие своей красотой видеоролики с фламинго, а также объяснил, почему эти розовые птицы прилетают в Мангистаускую область, сообщает Zakon.kz.

Под одной из публикаций в Instagram Сарсенбаев отметил, что "каждую осень, особенно – в ноябре, в некоторых местах Мангистау в буквальном смысле можно повстречать волшебные розовые облака прямо над водой".

По словам блогера, осень в Мангистау – уникальное время года, когда на полуострове можно наблюдать множество удивительных природных явлений, в том числе фламинго.

"Эти грациозные птицы прилетают в регион в поисках пищи и более мягкого климата", – объяснил Азамат.

Также общественник назвал четыре места, в которых можно увидеть фламинго в Мангистау:

1. Карагие (Каракия)  самая низкая точка Казахстана.

Это соленое озеро, расположенное в Карагийской впадине, – одно из любимых мест обитания фламинго. Здесь можно наблюдать стаи птиц, которые собираются на мелководье для кормления.

2. Тюб-Караганский полуостров и бухта Сарытас.

Здесь также можно увидеть фламинго, особенно – в осенний период, когда птицы отдыхают во время миграции.

3. Кендерли и Каспийское побережье.

Вдоль побережья Каспийского моря, особенно – в уединенных лагунах, можно встретить этих розовых птиц. Осенью здесь можно увидеть значительные скопления фламинго.

4. Озеро Караколь, теплое искусственное озеро, созданное с помощью МАЭК.

Фламинго выбирают это место из-за мелководных соленых водоемов, богатых пищей, например, мелкими ракообразными и водорослями.

Подписчики Сарсенбаева поблагодарили его за "розовый рай" и назвали фламинго уникальным творением:

  • "Спасибо".
  • "Розовый рай".
  • "Просто невероятно".
  • "Неописуемая красота".
  • "На них не насмотреться".
  • "Уникальное творение Бога".

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