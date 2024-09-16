Как чайка лишилась лягушки на обед: уникальные кадры показали в нацпарке "Бурабай"

Зоологу государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" Салтанат Балташевой в Катаркольском лесничестве удалось поймать удивительные кадры из жизни обитателей местной фауны, сообщает Zakon.kz.

Серия кадров подходит как иллюстрация для сказки "Лягушка-путешественница": озерная чайка несет в клюве лягушку, и вот уже лягушка, решившая взять судьбу в свои руки, выскальзывает из клюва птицы и летит вниз, в воду озера.

Специалисты подчеркивают, что в парке можно встретить 220 видов птиц, включая 16 видов, занесенных в Красную книгу.

Кроме того, здесь обитают два вида амфибий: остромордая лягушка и восточная зеленая жаба, а также четыре вида пресмыкающихся.

"В водоемах парка встречаются 16 видов и подвидов рыб, на территории обитает 48 видов млекопитающих и 179 видов насекомых". Пресс-служба ГНПП "Бурабай"

Ранее в нацпарке были обнаружены такие уникальные экземпляры, как пецица изменчивая (Peziza varia), строчок осенний (Gyromitra infula), гигроцибе коническая (Hygrocybe conica), рамария обыкновенная (Ramaria eumorpha), вороночник рожковидный (Craterellus cornucopioides), лепиота вздутоспоровая (Lepiota magnispora), войлочно-бурый трутовик (Phaeolus schweinitzii).