Нацпарк "Бурабай" обратился к любителям сбора ягод

Леса Государственного национального природного парка (ГНПП) "Бурабай" наполнились ароматом земляники. Именно она первой открывает ягодный сезон, сообщает Zakon.kz.

Ботаник, младший научный сотрудник ГНПП "Бурабай" Юлия Боссерт раскрыла секреты ее сбора.

"В лесах парка растут: земляника лесная, клюква, брусника, костяника, смородина, вишня, дикая малина и крыжовник. Вкус и аромат спелой земляники не сравнить ни с чем, но ее тоже нужно уметь собирать правильно". Юлия Боссерт

Три главных совета

Земляника произрастает в светлых березняках, на лесных полянах и нередко среди высокой лесной травы. На полянках сбор простой и приятный. Среди травы брать ягоды сложнее. Но зато именно здесь они встречаются особенно крупные.

Идти за лесной земляникой лучше в первой половине дня, так рассчитать, чтобы вернуться домой к обеду. Если начать сбор ранним утром, сразу после восхода солнца, то мокрые от росы ягоды слипнутся в лукошке, и вы принесете домой кашу. А если собирать ближе к вечеру, то ягоды будут сухими и жесткими.

На земляничных полянах стоит неповторимый земляничный дух. Он привлекает не только людей, но и насекомых. Надоедливые комары и слепни мешают сбору, но надо терпеть. Орошать руки репеллентами нельзя, чтобы уберечь ягоду от химии. Лучше защититься с помощью плотной одежды, а голову покрыть банданой, платком или шляпой с противомоскитной сеткой.

Также специалист подчеркивает, что ягоды земляники – кладезь витаминов и минеральных веществ.

"Они богаты калием, кальцием, фосфором, содержат набор каротинов, пектинов и органических кислот: аскорбиновой, яблочной, лимонной и салициловой". Юлия Боссерт

Кроме того, в Бурабае идет сезон грибов. Он начинается с середины лета и длится до середины осени. Ранее специалисты парка рассказали о пяти правилах "грибной охоты".