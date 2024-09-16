Аэропорт Астаны напомнил пассажирам золотые правила авиационной безопасности
Фото: Zakon.kz
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сегодня, 16 сентября 2024 года, обратился к пассажирам, сообщает Zakon.kz.
Администрация воздушной гавани напомнила пассажирам золотые правила авиационной безопасности.
"Ваша безопасность – наша главная забота. Мы призываем вас соблюдать простые, но важные правила, чтобы сделать ваше путешествие комфортным и безопасным", – говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале столичного аэропорта.
Золотые правила авиационной безопасности
Будьте примером:
- Собирайте ручную кладь и багаж самостоятельно.
- Приходите на рейс вовремя.
- Соблюдайте процедуру досмотра.
- Не нарушайте общественный порядок.
- Следуйте правилам, отправленным на ваш электронный адрес.
Сообщайте о возникших подозрениях:
- Сообщайте о лицах, подозрительный внешний вид которых привлекает внимание.
- Сообщайте о необоснованном интересе к процедурам проверки безопасности.
- Сообщайте о необычном поведении.
- Сообщайте о подозрительном общении.
- Сообщайте об оставленных без присмотра сумках.
Не становитесь угрозой:
- Не принимайте посылки от посторонних.
- Не распространяйте информацию, которая вызовет панику.
- Не вступайте в преступные группы.
- Не распространяйте конфиденциальную информацию.
- Не оставляйте личные вещи без присмотра.
Не будьте равнодушными к нарушению:
- Не допускайте съемку в запрещенных местах.
- Не допускайте уклонение от проверок.
- Не допускайте незаконный доступ.
- Не допускайте прием посторонних предметов.
- Не допускайте злоупотребление служебным положением.
Поддержите командную работу:
- Присоединитесь к команде профессионалов.
- Разделите рабочую нагрузку коллег.
- Сообщайте коллегам об их недостатках.
- Внесите свой вклад в повышение безопасности.
- Информируйте пассажиров о правилах.
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