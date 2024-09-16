Аэропорт Астаны напомнил пассажирам золотые правила авиационной безопасности

Фото: Zakon.kz

Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сегодня, 16 сентября 2024 года, обратился к пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Администрация воздушной гавани напомнила пассажирам золотые правила авиационной безопасности. "Ваша безопасность – наша главная забота. Мы призываем вас соблюдать простые, но важные правила, чтобы сделать ваше путешествие комфортным и безопасным", – говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале столичного аэропорта. Золотые правила авиационной безопасности Будьте примером: Собирайте ручную кладь и багаж самостоятельно. Приходите на рейс вовремя. Соблюдайте процедуру досмотра. Не нарушайте общественный порядок. Следуйте правилам, отправленным на ваш электронный адрес. Сообщайте о возникших подозрениях: Сообщайте о лицах, подозрительный внешний вид которых привлекает внимание. Сообщайте о необоснованном интересе к процедурам проверки безопасности. Сообщайте о необычном поведении. Сообщайте о подозрительном общении. Сообщайте об оставленных без присмотра сумках. Не становитесь угрозой: Не принимайте посылки от посторонних. Не распространяйте информацию, которая вызовет панику. Не вступайте в преступные группы. Не распространяйте конфиденциальную информацию. Не оставляйте личные вещи без присмотра. Не будьте равнодушными к нарушению: Не допускайте съемку в запрещенных местах. Не допускайте уклонение от проверок. Не допускайте незаконный доступ. Не допускайте прием посторонних предметов. Не допускайте злоупотребление служебным положением. Поддержите командную работу: Присоединитесь к команде профессионалов. Разделите рабочую нагрузку коллег. Сообщайте коллегам об их недостатках. Внесите свой вклад в повышение безопасности. Информируйте пассажиров о правилах. Материал по теме Аэропорт Алматы обратился к пассажирам 13 сентября 2024 года аэропорт Астаны озвучил интересную просьбу к пассажирам. Читайте также Референдум по АЭС: Как выглядит избирательный бюллетень Синоптики назвали регионы Казахстана, где 17 сентября ожидаются заморозки до -4°С Лихачей на дорогах Костанайской области стали контролировать с воздуха

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