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Аэропорт Астаны напомнил пассажирам золотые правила авиационной безопасности

Аэропорт Астаны напомнил пассажирам золотые правила авиационной безопасности, фото - Новости Zakon.kz от 16.09.2024 17:11 Фото: Zakon.kz
Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев сегодня, 16 сентября 2024 года, обратился к пассажирам, сообщает Zakon.kz.

Администрация воздушной гавани напомнила пассажирам золотые правила авиационной безопасности.

"Ваша безопасность – наша главная забота. Мы призываем вас соблюдать простые, но важные правила, чтобы сделать ваше путешествие комфортным и безопасным", – говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале столичного аэропорта.

Золотые правила авиационной безопасности

Будьте примером:

  1. Собирайте ручную кладь и багаж самостоятельно.
  2. Приходите на рейс вовремя.
  3. Соблюдайте процедуру досмотра.
  4. Не нарушайте общественный порядок.
  5. Следуйте правилам, отправленным на ваш электронный адрес.

Сообщайте о возникших подозрениях:

  1. Сообщайте о лицах, подозрительный внешний вид которых привлекает внимание.
  2. Сообщайте о необоснованном интересе к процедурам проверки безопасности.
  3. Сообщайте о необычном поведении.
  4. Сообщайте о подозрительном общении.
  5. Сообщайте об оставленных без присмотра сумках.

Не становитесь угрозой:

  1. Не принимайте посылки от посторонних.
  2. Не распространяйте информацию, которая вызовет панику.
  3. Не вступайте в преступные группы.
  4. Не распространяйте конфиденциальную информацию.
  5. Не оставляйте личные вещи без присмотра.

Не будьте равнодушными к нарушению:

  1. Не допускайте съемку в запрещенных местах.
  2. Не допускайте уклонение от проверок.
  3. Не допускайте незаконный доступ.
  4. Не допускайте прием посторонних предметов.
  5. Не допускайте злоупотребление служебным положением.

Поддержите командную работу:

  1. Присоединитесь к команде профессионалов.
  2. Разделите рабочую нагрузку коллег.
  3. Сообщайте коллегам об их недостатках.
  4. Внесите свой вклад в повышение безопасности.
  5. Информируйте пассажиров о правилах.

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13 сентября 2024 года аэропорт Астаны озвучил интересную просьбу к пассажирам.

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