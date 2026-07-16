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Общество

Отказалась хозяйка: трогательная судьба большого белого кота облетела Казнет

Кот, белый, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 11:13 Фото: pixabay
История белого кота, от которого отказалась хозяйка в Алматы, растопила сердца казахстанцев и увенчалась счастливым концом, сообщает Zakon.kz.

В Алматы хозяйка выставила за дверь кота, аргументируя это тем, что он постоянно убегает на улицу. За печальной историей наблюдала ее соседка, которая подкармливала отказника и видела, как тот грустно просился обратно в квартиру, но его больше туда не впускали.

"Он все еще верит и надеется что его пустят домой. Уже две недели как хозяйка выставила его за дверь. Каждый день он сидит вот так под дверью. Первое время плакал, сейчас уже не осталось сил, просто сидит. Стал хромать, болит лапка. Уличные коты или собаки, а может быть, и люди постарались. Стал худеть, несмотря на то, что я его подкармливаю. Это породистый, умный, кастрированный молодой кот. Турецкая ангора. Преданный как собака. Который еще две недели назад жил в квартире и абсолютно не приспособлен к жизни на улице. Сейчас жара до 45 градусов доходит. А зимой будут морозы. Долго он так не протянет. Каждый день вижу его, и сердце разрывается. Но себе забрать не могу, у нас уже пять кошек, также подобранных с улицы. Познакомилась с его хозяйкой, спросила причину такого поступка, ничего страшного кот не вытворял, по ее словам, он просто выбегал из квартиры, когда она выходила из дома, ей это не нравилось", – написала алматинка.

За несколько недель белоснежный кот стал грязным и заметно исхудал. Однако не потерял свою веру в человечность и ласково играл с прохожими. Тогда девушка решила найти ему новый дом и заботливых хозяев. В объявлении указала:

"Мальчик, 1-3 года. Крупный, белоснежный, пушистый. Характер: золото. Ласковый, дружелюбный, эмоциональный. Когда прихожу кормить – плачет и "рассказывает", как ему плохо. Сидит возле своей бывшей квартиры, но домой его не пускают. Был домашним. Лоток, скорее всего, знает. Кушает все. Очень умный и контактный. Ищем только ответственных людей. Тех, кто не предаст и не выставит за дверь".

На объявление откликнулась неравнодушная женщина и сразу же забрала питомца. Оказалось, что у нее уже есть два красавца: рыжий и черные коты. Комментаторы поблагодарили ее за добро и подшутили:

  • Прям группа "Иванушки": блондин, брюнет и рыжий.
  • Первое видео смотрела, мне так жалко стало кота. А сейчас плачу от радости, что у него теперь есть дом и любящая хозяйка.
  • Как здорово, что все закончилось со счастливым концом. Надеюсь, бывшая хозяйка больше не будет брать себе кошек и поймет, что это ответственность, как за своего ребенка. А у белоснежного котика пусть все будет хорошо с новой хозяйкой.

В Алматы между тем разыскивают малолетних участников жестокой расправы над животными, кадры которой шокировали пользователей социальных сетей. Полиция Алатауского района начала проверку по факту издевательств над котятами.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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