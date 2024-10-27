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Участок бульвара Бухар Жырау на неделю закроют в Алматы

Рабочие, дорожно-ремонтные работы, установка бордюров, бордюры, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 10:34 Фото: Zakon.kz
В Алматы вводят временные ограничения движения транспорта на участке бульвара им. Бухар Жырау в связи с заменой газопровода, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата мегаполиса, движение по бульвару Бухар Жырау от реки Есентай до улицы Байзакова будет возможно только по одной полосе. Ограничение вводится с 09:00 28 октября до 19:00 3 ноября.

"Подземный газопровод среднего давления от улицы Жарокова по бульвару Бухар Жырау до реки Есентай ввели в эксплуатацию в 1972 году. Его общая протяженность – 1766,9 погонных метров. За время эксплуатации были обнаружены повреждения изоляционного покрытия, а также четыре сквозных коррозионных повреждений трубы", – сообщили в акимате.

По окончании ремонта будут проведены работы по благоустройству прилегающей территории и восстановлению асфальтного покрытия.

Ранее сообщалось, что в Астане 15 автобусных маршрутов временно изменят схему движения в связи со строительством LRT.

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