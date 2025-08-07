Казахстанцам, родившимся с 1949 по 2010 год, предлагают ложные выплаты 70 тысяч тенге

В Казнете часто можно встретить интересные и заманчивые предложения. К примеру, на этот раз в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что казахстанцам, родившимся в период с 1949 по 2010 год, положены выплаты в размере 70 000 тенге, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, для того чтобы получить эти средств, необходимо перейти по ссылке.

В связи с этим в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) 6 августа 2025 года года сделали важное предупреждение.

"Эта информация не соответствует действительности. Такого вида социальной помощи не существует". Пресс-служба МТСЗН РК

Соответственно, уточняют специалисты, указанная ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками.

"Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", – добавили в ведомстве.

Стоит запомнить, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS с номера 1414.

"Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону". Пресс-служба МТСЗН РК

