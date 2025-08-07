#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
536.58
622.75
6.71
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
536.58
622.75
6.71
Общество

Казахстанцам, родившимся с 1949 по 2010 год, предлагают ложные выплаты 70 тысяч тенге

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 09:53 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Казнете часто можно встретить интересные и заманчивые предложения. К примеру, на этот раз в социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о том, что казахстанцам, родившимся в период с 1949 по 2010 год, положены выплаты в размере 70 000 тенге, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, для того чтобы получить эти средств, необходимо перейти по ссылке.

В связи с этим в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) 6 августа 2025 года года сделали важное предупреждение.

"Эта информация не соответствует действительности. Такого вида социальной помощи не существует".Пресс-служба МТСЗН РК

Соответственно, уточняют специалисты, указанная ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками.

"Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", – добавили в ведомстве.

Стоит запомнить, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS с номера 1414.

"Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Распространение ложной информации карается по закону".Пресс-служба МТСЗН РК

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 09:53
Выплаты через SMS: почему казахстанцам важно отвечать только на 1414

Ранее в министерстве подробно рассказали о том, какую помощь от государства получают многодетные семьи и награжденные матери в Казахстане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Сколько мужчин и женщин носят имя Абай в Казахстане
Общество
11:46, Сегодня
Сколько мужчин и женщин носят имя Абай в Казахстане
В МЧС объяснили, почему затягиваются поиски пропавшего вертолета
Общество
11:39, Сегодня
В МЧС объяснили, почему затягиваются поиски пропавшего вертолета
Кому будут компенсировать повышение коммунальных услуг в Казахстане
Общество
11:25, Сегодня
Кому будут компенсировать повышение коммунальных услуг в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: