В Алматы с 11 и до 14 сентября будут перекрывать Кульджинский тракт
В управлении отметили, что движение по всем полосам Кульджинского тракта планируют полностью открыть 14 сентября.
Однако, как уточнили в акимате, в связи с необходимостью укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия вводятся временные ограничения движения:
- с 23:00 11 сентября до 06:00 12 сентября движение будет перекрыто по западной стороне ремонтируемого участка. При движении из области объезд будет обеспечен по Талгарскому тракту, улицам Бухтарминской, Майлина и Приканальная БАКа;
- с 06:00 до 21:00 12 сентября проезд будет обеспечен по восточной стороне, где будет организовано реверсивное движение;
- с 23:00 12 сентября до 06:00 13 сентября движение будет перекрыто по восточной стороне ремонтируемого участка. При движении в сторону области объезд будет обеспечен по Талгарскому тракту, пр. Рыскулова и ул. Приканальная БАКа;
- с 06:00 13 сентября до 06:00 14 сентября проезд будет обеспечен по западной стороне, где также организуют реверсивное движение.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
"С 06:00 14 сентября движение будет открыто по всей ширине дороги на протяжении всего участка, то есть по три полосы в каждую сторону".Пресс-служба акимата Алматы
На ремонтируемом участке установят предупреждающие дорожные знаки о двустороннем движении. Разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками.
Проектом предусмотрено расширение проезжей части с четырех до шести полос на участке протяженностью 2,3 км. Данная мера позволит увеличить пропускную способность участка в два раза. Также будут продолжены работы по устройству барьерного ограждения по краям дороги, опор освещения и тротуара шириной от 2 до 3 м с двух сторон.
Ранее сообщалось, что только верхний слой асфальтобетонного покрытия будет уложен до 15 сентября 2024 года. После этого планировалось нанесение постоянной разметки.