В Алматы с 11 и до 14 сентября будут перекрывать Кульджинский тракт

Реконструкция проезжей части Кульджинского тракта от пр. Рыскулова до ул. Бухтарминской завершится раньше заявленного срока. Об этом 10 сентября 2024 года рассказали в Управлении городской мобильности Алматы, сообщает Zakon.kz.

В управлении отметили, что движение по всем полосам Кульджинского тракта планируют полностью открыть 14 сентября.

Однако, как уточнили в акимате, в связи с необходимостью укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия вводятся временные ограничения движения:

с 23:00 11 сентября до 06:00 12 сентября движение будет перекрыто по западной стороне ремонтируемого участка. При движении из области объезд будет обеспечен по Талгарскому тракту, улицам Бухтарминской, Майлина и Приканальная БАКа;

движение будет перекрыто по западной стороне ремонтируемого участка. При движении из области объезд будет обеспечен по Талгарскому тракту, улицам Бухтарминской, Майлина и Приканальная БАКа; с 06:00 до 21:00 12 сентября проезд будет обеспечен по восточной стороне, где будет организовано реверсивное движение;

проезд будет обеспечен по восточной стороне, где будет организовано реверсивное движение; с 23:00 12 сентября до 06:00 13 сентября движение будет перекрыто по восточной стороне ремонтируемого участка. При движении в сторону области объезд будет обеспечен по Талгарскому тракту, пр. Рыскулова и ул. Приканальная БАКа;

движение будет перекрыто по восточной стороне ремонтируемого участка. При движении в сторону области объезд будет обеспечен по Талгарскому тракту, пр. Рыскулова и ул. Приканальная БАКа; с 06:00 13 сентября до 06:00 14 сентября проезд будет обеспечен по западной стороне, где также организуют реверсивное движение.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"С 06:00 14 сентября движение будет открыто по всей ширине дороги на протяжении всего участка, то есть по три полосы в каждую сторону". Пресс-служба акимата Алматы

На ремонтируемом участке установят предупреждающие дорожные знаки о двустороннем движении. Разделение по полосам будет обозначаться конусными светоотражающими фишками.

Проектом предусмотрено расширение проезжей части с четырех до шести полос на участке протяженностью 2,3 км. Данная мера позволит увеличить пропускную способность участка в два раза. Также будут продолжены работы по устройству барьерного ограждения по краям дороги, опор освещения и тротуара шириной от 2 до 3 м с двух сторон.

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Ранее сообщалось, что только верхний слой асфальтобетонного покрытия будет уложен до 15 сентября 2024 года. После этого планировалось нанесение постоянной разметки.