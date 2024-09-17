Жители приграничного с Алматы района остались без электричества и воды

В Карасайском районе Алматинской области потребителей массово отключили от света, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации областного акимата, сегодня, 17 сентября, в Иргелинском и Айтейском сельских округах, а также в городе Каскелене временно ограничили подачу электроэнергии в ряде жилых массивов и комплексов: ЖМ "Асыл Арман", ЖК "Омирзак", ЖК "Карлыгаш", ЖК "Алтын ауыл".

"Отключение электроэнергии, в результате которого без света и воды (остались потребители – Прим. ред.), связано с наличием крупной задолженности перед ТОО "АлматыЭнергоСбыт" со стороны обслуживающих организаций ТОО "BeyAzhTrans" (278 164 019 тенге) и ГКП "Таусамалы кызмет" (14 млн тенге)", – пояснили в акимате.

Местные исполнительные органы ведут активную работу с руководством ТОО "BeyAzhTrans" по скорейшему урегулированию ситуации с задолженностью и восстановлению электроснабжения.

В марте 2024 года в Алматы по заявке ТОО "Алматы ЭнергоСбыт" отключали от подачи электроэнергии элитный ЖК Esentai City из-за долга около 33 млн тенге.