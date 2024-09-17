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Вернулся из армии инвалидом: какие прогнозы дают немецкие врачи Ербаяну Мухтару

Астана, срочник, травма , фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 14:41 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
В Астане сегодня, 17 сентября 2024 года, родители получившего тяжелую травму срочника Ербаяна Мухтара провели пресс-конференцию, сообщает Zakon.kz.

Отец Ербаяна Хамит Аймагамбетов рассказал, что многие интересуются, почему они до сих пор не вывезли сына на лечение за рубеж.

"Все дело в том, что еще не готов паспорт Ербаяна. Его не могут в течение недели как нам, рядовым гражданам, изготовить. С учетом нынешнего его состояния, надо пройти проверки, нужно как минимум 15 дней на изготовление. Мы сейчас ждем заграничный паспорт. Наши с матерью документы готовы. Второй момент – его состояние не позволяет вывезти за рубеж. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова сказала, что попробует все организовать. Но это не дело 1-2 дней. На это, по ее словам, требуется время, 10-15 дней. Нужно будет ждать", – сказал он.

Мать Ербаяна Гульсим Камиева уточнила, что состояние здоровья сына все еще тяжелое.

"Последние два дня его тревожили судороги, Альназаровой спасибо, я связалась с ней, и она направила специалистов из Астаны в Косшы. Сейчас ситуация улучшилась. Пока приостановили занятия ЛФК, сегодня думаем возобновить... Рассматриваем несколько европейских клиник. Разговариваем, договариваемся. В течение 10 дней, максимум в течение двух недель, думаю, найдется уже решение. Готовим Ербаяна к поездке", – добавила она.

Отмечается, что на лечение Ербаяну казахстанцы собрали более 200 млн тенге.

"Мы с женой, родственником нашим консультировались у профессора Ермека Дюсембекова, и он сказал, что ничего страшного у Ербаяна нет, что получил сильную травму головы, что есть отек, если он сойдет, то в течение месяца примерно он восстановится и будет в строю. Я могу сказать, что его прогнозы сбылись: в течение 19 дней Ербаян вышел из комы, пришел в себя, мы его посещали, разговаривали... Врачи из Германии говорят, что есть надежда, что он встанет на ноги, 80-85%, почти 90%, что он встанет на ноги. Что он восстановится", – резюмировал Хамит Аймагамбетов.

10 сентября 2024 года министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила, что рассматривается возможность направить Ербаяна Мухтара на лечение за рубеж. Срочник получил серьезную травму и стал инвалидом.

Ранее в Министерстве обороны пояснили, что рядовой Ербаян Мухтар проходил срочную воинскую службу в подразделении Национальной гвардии Министерства внутренних дел РК.

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