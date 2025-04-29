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Общество

Глава Минздрава о ставшем недееспособным солдате Ербаяне Мухтаре: Диагноз очень сложный

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 16:01 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 29 апреля 2025 года рассказала о состоянии военнослужащего Ербаяна Мухтара, который пострадал в армии и стал недееспособным, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметила, что находится на связи с родителями парня.

"Встречалась несколько дней назад с родителями. Состояние стабильное, но для получения реабилитационных услуг вчера был госпитализирован в Национальный медицинский центр. Отец рядом с ним, всю необходимую помощь согласно поставленному диагнозу он получает", – заверила министр.

Журналисты поинтересовались, какие есть прогнозы по его состоянию и могут ли медики поставить его на ноги.

"Диагноз очень сложный на сегодняшний день. У него вместе с травмой была инфекция, и все лечение проводится, в Турцию съездили, у нас получает лечение. Есть возможность продолжить в Турции или в другой стране. Но родители дали согласие на то, чтобы продолжить лечение в Казахстане. Но мы, не делая прогнозов на будущее, проводим все необходимое лечение", – отметила глава Минздрава.

Ранее в Минобороны сообщили, что Ербаян Мухтар получил травму 4 декабря 2023 года, ударившись головой о кафель в туалете.

25 февраля 2025 года первый заместитель главного военного прокурора Максат Казиев отметил, что по факту получения тяжелой травмы военнослужащим Ербаяном Мухтаром проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, назначены экспертизы. После сбора всех доказательств будет принято решение.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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