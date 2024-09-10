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Законодательство РК

Получившего серьезную травму Ербаяна Мухтара могут направить на лечение за рубеж

Пациенты в палате, палата, пациент, лечение, медицинское учреждение, больница, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2024 15:05 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова на пресс-конференции в правительстве 10 сентября 2024 года заявила, что рассматривается возможность направить Ербаяна Мухтара на лечение за рубеж. Срочник получил серьезную травму и стал инвалидом, сообщает Zakon.kz.

Акмарал Альназарова сказала, что Ербаян Мухтар получил серьезную черепно-мозговую травму и был прооперирован.

"В послеоперационный период необходимы были реабилитационные процедуры в течение 26 дней в центре нейрохирургии. Эти процедуры также были получены. С соответствующими рекомендациями пациент был выписан домой, на сегодняшний день под контролем медицинских работников поликлиники и управления здравоохранения на местном уровне оказывается необходимая медпомощь. Мы связались с представителями пациента, с мамой. Подготовили направление на реабилитацию, планируется его вывезти, пока клиники за рубежом не подтвердили, родители находятся в поиске, мы со своей стороны готовы реабилитацию продолжить", – заявила она.

По словам министра, вчера был проведен консилиум. Силами Минобороны на месте работают специалисты лечебной физкультуры, массажист, медсестра, медсестра от поликлиники.

"Та помощь, которая необходима со стороны Минздрава, оказывается сегодня. Но если будет дополнительное согласие со стороны родителей, готовы были со вчерашнего дня инициировать второй этап реабилитации в условиях стационара", – добавила Акмарал Альназарова.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что по линии ее ведомства инвалидность была установлена и на сегодня родители подали заявление на установление опекунства в судебном порядке.

"До этого момента, пока родители не оформят опекунство, они не смогут через портал социальных услуг получить необходимые средства. Родители оповещены. Разговор состоялся с отцом, он сказал, что пока они ни в чем не нуждаются", – заверила она.

Ранее в Министерстве обороны пояснили, что рядовой Ербаян Мухтар проходил срочную воинскую службу в подразделении Национальной гвардии Министерства внутренних дел РК.

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