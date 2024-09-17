Луну-гиганта на фоне заката запечатлели жители Астаны
Фото: Instagram/sxodim.astana
17 сентября жители Астаны поделились в Сети фотографиями красивой большой Луны, сообщает Zakon.kz.
На видео видно полную Луну на фоне красивого розового заката.
Также в Сети появились фото ярко-желтой Луны на черном небе.
Казахстанцы восхитились природным явлением и оставили множество комментариев:
- Как будто ненастоящая!
- Да она прям как в фильме, невероятно красиво!
- А все потому, что 18 сентября откроется осенний коридор затмений лунным затмением и закроется 2 октября, вечером, солнечным затмением.
Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут увидеть красный край полной Луны во время затмения.
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