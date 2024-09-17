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Луну-гиганта на фоне заката запечатлели жители Астаны

Луну-гиганта на фоне заката запечатлели жители Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 17.09.2024 22:02 Фото: Instagram/sxodim.astana
17 сентября жители Астаны поделились в Сети фотографиями красивой большой Луны, сообщает Zakon.kz.

На видео видно полную Луну на фоне красивого розового заката.

Также в Сети появились фото ярко-желтой Луны на черном небе.

Казахстанцы восхитились природным явлением и оставили множество комментариев: 

  • Как будто ненастоящая!
  • Да она прям как в фильме, невероятно красиво!
  • А все потому, что 18 сентября откроется осенний коридор затмений лунным затмением и закроется 2 октября, вечером, солнечным затмением.

Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут увидеть красный край полной Луны во время затмения. 

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