В Жетысуской области суд рассматривает дело против акима, проникшего в чужой дом

В Аксуском районном суде Жетысуской области началось рассмотрение уголовного дела в отношении акима одного из сел района и его сотрудника. Они обвиняются по ч.2 ст.149 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Нарушение неприкосновенности жилища), сообщает Zakon.kz.

По словам пострадавшей, мамы четверых детей, аким села в два часа ночи проник в ее дом через окно и пытался снять с нее нижнее белье. Она проснулась в шоке и попыталась защититься, после чего обнаружила еще одного сотрудника акимата в коридоре подъезда.

В настоящее время суд рассматривает дело по жалобе женщины. Однако она недовольна тем, что дело квалифицируется как "незаконное проникновение в чужое жилище".

Эту информацию Zakon.kz прокомментировал руководитель пресс-службы суда Жетысуской области Нурсултан Орынбасаров

"В Аксуском районном суде рассматривается уголовное дело в отношении Р. и К. которые обвиняются по ч.2 ст.149 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Нарушение неприкосновенности жилища). Дело 2 сентября было принято в производство. 9 сентября состоялось первое судебное слушание. Сегодня прошло второе заседание", – пояснил он.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Неправоту акима Риддера доказала горожанка в судах. Она попросила чиновника предоставить ей участки в 50 га для выпаса скота и 15 га для сенокоса в селе Поперечное. Но получила отказ и через суды доказала его неправомерность.