Бывшему акиму в Атырау вынесли приговор за избиение жены

В суде №2 Атырау рассмотрели уголовное дело в отношении экс-акима Макатского района Атырауской области Рината Ибрагимова, сообщает Zakon.kz.

Его обвинили в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости.

Судом установлено, что 31 мая 2023 года в Атырау в квартире между подсудимым и его супругой возникла ссора.

"В ходе конфликта И.Р., пользуясь, что потерпевшая материально зависима от него, на этой почве устроив скандал, схватил за правое плечо супругу, повел ее в комнату, закрыв за собой дверь. Убедившись, что ему никто не помешает, в целях умышленного причинения вреда здоровью, повалил ее на пол и несколько раз пнул в область левого бедра, в результате чего здоровью потерпевшей был нанесен вред средней тяжести, в виде перелома пятого позвонка, без смещения", – сообщили в Верховном суде РК 19 июня.

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшей, заключением экспертизы и другими доказательствами.

Приговором суда Ибрагимову назначено два года ограничения свободы.

Гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда в размере 20 млн тенге удовлетворен частично: с осужденного взыскано в пользу потерпевшей 2 млн тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

В мае 2024 года бывшая супруга акима Макатского района Атырауской области Рината Ибрагимова Акмарал Умбеткалиева обвинила его в избиениях и истязаниях, которые, по ее словам, длились на протяжении 11 лет брака. Позже в акимате Атырауской области сообщили, что назначили служебную проверку. Сам аким отрицал слова бывшей жены. А в начале июня стало известно, что он уволился с поста акима.