На восстановление гидротехнических сооружений в Костанайской области выделили более 950 млн тенге

На аппаратном совещании под председательством главы региона Кумара Аксакалова обсудили вопросы подготовки к паводковому периоду 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации kstnews.kz, из 25 пострадавших весной ГТС в Костанайской области восстановлены шесть, в том числе три за счет местного бюджета – это плотины Торгай, Казыбай Джангельдинского района и Бижан Амангельдинского района.

Еще три ГТС хозспособом – это дамбы в с. Шокай Алтынсаринского района, Буревесник №3 и №4 Наурузумского района. Сейчас акиматы районов проводят работы по восстановлению ГТС.

Так, в области от паводковых вод весеннего периода 2025 разработан план инженерных работ, где на контроле находится 79 инженерных мероприятия. Рабочей группой для мониторинга был осуществлен выезд на территории населенных пунктов Джангельдинского, Амангельдинского, Сарыкольского, Алтынсаринского, Карасуского, Костанайского районов, а также городов Аркалык и Костанай.

Важнейшим вопрос остается состояние гидротехнического сооружения. В этом году на восстановление ГТС по области выделено более 950 млн тенге, что в семь раз больше прошлого года.

Ремонтные работы идут с весны и продолжались все лето. Для оперативного реагирования в области есть батальон, где работают 19 подготовленных специалистов, имеется 18 единиц инженерной и специальной техники, а также создан центр по регулированию кризисных ситуаций.

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