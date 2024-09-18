Какие дороги перекрыты в Алматы 18 сентября
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
18 сентября 2024 года движение на некоторых улицах Алматы перекрыто, сообщает Zakon.kz.
Сегодня временно недоступны:
С 7:00 18 сентября до 7:00 19 сентября закрыто движение на пересечении улиц Курмангазы и Достык в обе стороны.
С 07:00 до 21:00 18 сентября перекрыто движение на участке улицы Козыбаева от дома №81 до Ходжанова.
Ранее в Алматы из-за дождя зафиксировали 11-балльные пробки.
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