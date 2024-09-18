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Какие дороги перекрыты в Алматы 18 сентября

Алматы, вид на город Алматы, осень, горы, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 08:27 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
18 сентября 2024 года движение на некоторых улицах Алматы перекрыто, сообщает Zakon.kz.

Сегодня временно недоступны:

С 7:00 18 сентября до 7:00 19 сентября закрыто движение на пересечении улиц Курмангазы и Достык в обе стороны.

С 07:00 до 21:00 18 сентября перекрыто движение на участке улицы Козыбаева от дома №81 до Ходжанова.

Ранее в Алматы из-за дождя зафиксировали 11-балльные пробки.

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