Какие дороги перекрыты в Алматы 18 сентября

18 сентября 2024 года движение на некоторых улицах Алматы перекрыто, сообщает Zakon.kz.

Сегодня временно недоступны:

С 7:00 18 сентября до 7:00 19 сентября закрыто движение на пересечении улиц Курмангазы и Достык в обе стороны.

С 07:00 до 21:00 18 сентября перекрыто движение на участке улицы Козыбаева от дома №81 до Ходжанова.

Ранее в Алматы из-за дождя зафиксировали 11-балльные пробки.

