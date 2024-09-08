Какие дороги закрыты 8 сентября в Астане

8 сентября 2024 года движение автомобилей по некоторым улицам столицы перекрыто. Это продлится не один день, сообщает Zakon.kz.

С 9:00 8 сентября до 6:00 9 сентября будет закрыт участок по Жансугурова на участке от Абылай хана до Кудайбердиулы

Также движение будет полностью перекрыто 8 сентября по улице Земляничная на участке от Караменди би Шакаулы до Бейбарыс Султан.

До 26 сентября перекрыт участок дороги Р-10 "Обход Астаны", с 30-го по 36-й км.

Ранее в Алматы временно ограничили движение транспорта.

