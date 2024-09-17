В Алматы из-за дождя фиксируют 11-балльные пробки

Осадки 17 сентября "парализовали" движение по улицам Алматы, сообщает Zakon.kz.

На дорогах Алматы, согласно данным картографических сервисов, загруженность составляет 11 баллов.

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Ранее синоптики назвали регионы Казахстана, где сегодня, 17 сентября, возможны заморозки до -4°С. При этом, как следовало из прогноза, на востоке, юге и юго-востоке страны под влиянием фронтальных разделов ожидались дожди с грозами.