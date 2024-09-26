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Какие дороги закрыты в Алматы 26 сентября

Алматы, вид на город Алматы, осень, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2024 08:18 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
26 сентября 2024 года на некоторых дорогах Алматы перекрыто транспортное движение, сообщает Zakon.kz.

До 23:00 29 сентября перекрыто движение по проспекту Абая на участке от проспекта Алатау до Строительной.

Объезд осуществляется в южном направлении – по Строительной, Кундызды, Сабденова, в северном – по Строительной, Медеубекова, Бекешева.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта ограничили в Усть-Каменогорске.

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