Какие дороги закрыты в Алматы 26 сентября

26 сентября 2024 года на некоторых дорогах Алматы перекрыто транспортное движение, сообщает Zakon.kz.

До 23:00 29 сентября перекрыто движение по проспекту Абая на участке от проспекта Алатау до Строительной.

Объезд осуществляется в южном направлении – по Строительной, Кундызды, Сабденова, в северном – по Строительной, Медеубекова, Бекешева.

Ранее сообщалось, что движение автотранспорта ограничили в Усть-Каменогорске.

