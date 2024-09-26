Какие дороги закрыты в Алматы 26 сентября
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
26 сентября 2024 года на некоторых дорогах Алматы перекрыто транспортное движение, сообщает Zakon.kz.
До 23:00 29 сентября перекрыто движение по проспекту Абая на участке от проспекта Алатау до Строительной.
Объезд осуществляется в южном направлении – по Строительной, Кундызды, Сабденова, в северном – по Строительной, Медеубекова, Бекешева.
Ранее сообщалось, что движение автотранспорта ограничили в Усть-Каменогорске.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript