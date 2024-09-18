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Законодательство РК

"Скандальное поведение": астанчанка подала в суд на медцентр, который отказался ее лечить

Больница, поликлиника, медицинское учреждение , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 09:25 Фото: akorda.kz
В Верховном суде Казахстана сегодня, 18 сентября 2024 года, рассказали о случае жительницы Астаны, с которой медицинский центр в одностороннем порядке расторг договор, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что астанчанка с ограниченными возможностями (І группа) получает амбулаторный гемодиализ с 2013 года и состоит на учете с 2016-го.

"В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в 2022-м она заключила с Центром амбулаторного гемодиализа договор по предоставлению услуг. После года лечения центр направил пациенту уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, ссылаясь на ее скандальное поведение по отношению к медработникам. Пациент обратилась в суд с иском о признании расторжения договора незаконным и возмещение морального вреда, указав, что центр оставил ее без гарантированной медпомощи. В итоге она была вынуждена вылететь в Алматы в ту же ночь для получения гемодиализа".Пресс-служба ВС РК

Медцентр в отзыве указал, что обращался с заявлением в правоохранительные органы по факту оскорбления пациентом медработников, распространения в соцсетях заведомо ложных сведений, подрывающих деловую репутацию организации.

По условиям договора медучреждение имеет право выписать больного в случае скандала и нетерпимого поведения с медработниками.

Суд, рассмотрев дело, указал на то, что:

  • законным считается расторжение договора в случае ликвидации центра, смерти пациента, по письменному соглашению сторон, утрате центром права на осуществление медицинской деятельности и выздоровления пациента;
  • условия договора по принудительному расторжению из-за ненадлежащего поведения пациента ограничивают его право на лечение в рамках гарантированной бесплатной медицинской помощи;
  • ничем не подтвержден в суде факт грубого нарушения истцом правил нахождения в центре.
"Распространение ложных сведений не имеет отношения к данному спору. При таких обстоятельствах суд признал действия центра по расторжению договора незаконными и взыскал в пользу истца 50 тыс. тенге компенсации морального вреда".Пресс-служба ВС РК

Ранее Верховный суд раскрыл подробности конфликта между ЗАГСом Жамбылской области и казахстанкой, ребенку которой выдали два свидетельства о рождении.

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