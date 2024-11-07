Судья о доверии к судам: Считаешь себя несогласным, подай апелляцию и обжалуй

Председатель Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Казахстана Нурсерик Шарипов 7 ноября 2024 года в кулуарах Сената ответил на критику работы судей. По его мнению, только 3-5% рассмотренных судами дел вызывают недовольство, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты уточнили, как Нурсерик Шарипов относится к критике президента Касым-Жомарта Токаева о том, что некоторые судьи подрывают авторитет власти.

"Действительно, судьи, нарушающие закон при рассмотрении дел, не говоря уже о тех, кто допускает преступления, безусловно, подрывают авторитет судебной и государственной власти в целом. Это неоспоримые факты и такого быть не должно. Поэтому мы говорим об усилении механизмов ответственности судей, в том числе через рассмотрение дел в судебном жюри", – сказал он.

По его словам, ранее озвученный 21 факт о грубых нарушениях судей будет предметом рассмотрения судебного жюри.

"Пусть судебное жюри вынесет постановление и скажет, подтверждаются ли факты и к какой ответственности привлечены судьи. Это необходимо, поскольку Высший судебный совет занимается всеми кадровыми вопросами – от сдачи экзаменов, прохождения стажировок, обучения в академии, до перемещения кадров по принципу меритократии и выхода судей в отставку. То есть вся кадровая политика. Наверное, будет с моей стороны лишним, если я буду говорить о них. Пусть сами выступят и объяснят, что происходит", – озвучил Нурсерик Шарипов.

Также он считает, что судья должен быть безупречным, чтобы не возникало сомнений в его решениях и действиях.

"Мне всегда непонятно, какими цифрами апеллируют люди, которые начинают вопрос о доверии к судебной власти. Иногда говорят, что все не согласны поголовно. Я приводил статистику и говорил, что только 3-5% рассмотренных судами дел вызывают недовольство. С учетом объема дел, по статистике за девять месяцев, на днях мы проводили итоговое совещание, я проверял данные. На сегодня суды рассмотрели около миллиона дел и материалов. Из них только по гражданским делам выносится 250-270 тыс. решений. В 42% случаев дел стороны решают вопрос через медиацию, что мы всячески поддерживаем. Из этих 250 тыс. дел лишь 12-14% обжалуются в апелляции. И в апелляции нет государственной пошлины. То есть, пожалуйста, считаешь себя несогласным, подай (апелляцию. – Прим. ред.) и обжалуй", – дополнил Нурсерик Шарипов.

По его словам, 94-97% решений не обжалуются, что свидетельствует о высоком уровне согласия.

Ранее стало известно, сколько судей наказали в Казахстане за грубые нарушения.