Аймагамбетов о сокращении длительности уроков: Это неэффективное и неправильное решение

Депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса 18 сентября 2024 года объяснил, почему он против сокращения продолжительности уроков с 45 до 40 минут, сообщает Zakon.kz.

Журналисты отметили, что в Павлодарской области сократили продолжительность уроков на 5 минут, чтобы дети не возвращались домой в темноте. Они поинтересовались у экс-министра просвещения, можно ли распространить такую практику на всю страну.

"Когда даем на откуп каждому региону, и каждый аким по своему усмотрению решает вопрос о сокращении продолжительности уроков, это, я говорю, неэффективное и неправильное решение. Мы живем в унитарной стране. Проблему надо решать по-другому. Первое, это проблема с часовым поясом. Для некоторых регионов это удобно, но для многих это неудобно. Все, оттуда появилась проблема. Второе – это нехватка ученических мест. Сейчас эта проблема постепенно решается. Поэтому нельзя путать одно с другим. Для нас главная задача – это обеспечение качества образования. Речь идет о знаниях ребенка", – пояснил он.

21 августа 2024 года заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова поручила выяснить, какие предметы можно сократить в школах Казахстана.