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Шымкентский офицер установил рекорд страны в силовом состязании

Офицер Нацгвардии установил рекорд страны в силовом состязании, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 18:41 Фото: пресс-служба регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии МВД РК
В Караганде прошел открытый Кубок мира по силовым видам спорта "Алтын Батыр". В зрелищном состязании приняли участие более 200 спортсменов из Индии, Греции, Украины, Узбекистана, Кыргызстана, России и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального командования "Оңтүстік" Нацгвардии МВД РК, в соревнованиях в составе сборной команды "Strong man" принял участие офицер воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК майор Султан Абдулмаликулы.

В напряженном бою с сильными соперниками гвардеец проявил высокое мастерство, несгибаемую волю и настоящий спортивный характер. По итогам состязания в весовой категории до 82,5 кг он завоевал первое место сразу в двух дисциплинах – "Народный жим. Жим штанги лежа собственного веса" и "Военный жим многоповторный собственный вес".
Офицер Нацгвардии установил рекорд страны в силовом состязании, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 18:41

Фото: пресс-служба регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии МВД РК

Вместе с тем в дисциплине "Военный жим многоповторный собственный вес" с результатом 28 повторений военнослужащему удалось установить рекорд Казахстана.
"Мы как военнослужащие должны постоянно поддерживать физическую форму и заниматься спортом. Благодаря ежедневным тренировкам я сегодня и получил такой результат" .Султан Абдулмаликулы
Стоит отметить, что воинская часть 6506 Национальной гвардии МВД Республики Казахстан имеет славные спортивные традиции. На протяжении многих лет военнослужащие воинской части являются лидерами в чемпионатах Республики Казахстан и в других соревнованиях международного уровня.

Ранее сообщалось, что казахстанский офицер спас ребенка в Костроме. 

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