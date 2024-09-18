Шымкентский офицер установил рекорд страны в силовом состязании

В Караганде прошел открытый Кубок мира по силовым видам спорта "Алтын Батыр". В зрелищном состязании приняли участие более 200 спортсменов из Индии, Греции, Украины, Узбекистана, Кыргызстана, России и Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального командования "Оңтүстік" Нацгвардии МВД РК, в соревнованиях в составе сборной команды "Strong man" принял участие офицер воинской части 6506 Национальной гвардии МВД РК майор Султан Абдулмаликулы.



В напряженном бою с сильными соперниками гвардеец проявил высокое мастерство, несгибаемую волю и настоящий спортивный характер. По итогам состязания в весовой категории до 82,5 кг он завоевал первое место сразу в двух дисциплинах – "Народный жим. Жим штанги лежа собственного веса" и "Военный жим многоповторный собственный вес".

Фото: пресс-служба регионального командования "Оңтүстік" Национальной гвардии МВД РК

Вместе с тем в дисциплине "Военный жим многоповторный собственный вес" с результатом 28 повторений военнослужащему удалось установить рекорд Казахстана.

"Мы как военнослужащие должны постоянно поддерживать физическую форму и заниматься спортом. Благодаря ежедневным тренировкам я сегодня и получил такой результат" . Султан Абдулмаликулы