Школьницы Астаны снялись в красивом видео

Ученицы международной школы № 81 города Астаны приняли участие в съемках красивого видео, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали на странице Управления образования Астаны в Instagram. На кадрах видно, как девочкам заплетают косы, аккуратно вплетая в них традиционные казахские украшения – шашбау. При этом участницы съемки надели национальные костюмы. Важно отметить, что в съемках приняли участие не только казашки, но и представительницы других национальностей.

"Прелесть девочки – это волосы", – говорится в описании к видео.

Днями ранее казахстанские школьники отличились на Международной олимпиаде по информатике.