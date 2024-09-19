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Школьницы Астаны снялись в красивом видео

Школьники, ученики, школьная форма, школа, школьная одежда, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 07:17 Фото: Zakon.kz
Ученицы международной школы № 81 города Астаны приняли участие в съемках красивого видео, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали на странице Управления образования Астаны в Instagram. На кадрах видно, как девочкам заплетают косы, аккуратно вплетая в них традиционные казахские украшения – шашбау. При этом участницы съемки надели национальные костюмы. Важно отметить, что в съемках приняли участие не только казашки, но и представительницы других национальностей.

"Прелесть девочки – это волосы", – говорится в описании к видео.

Днями ранее казахстанские школьники отличились на Международной олимпиаде по информатике.

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