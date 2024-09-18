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Самовольных монополистов Алматинской области хотят вывести из тени

Линии электропередач, электричество, электроэнергия, электроэнергетика , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2024 19:58 Фото: Zakon.kz
Прокуратурой Алматинской области инициирован проект для пресечения самовольных монополистов, которые бесконтрольно устанавливали тарифы и не содержали инженерно-коммунальное оборудование в соответствии с законодательством, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, частые перебои электричества и отсутствие должного водоснабжения являются источниками социальной напряженности граждан. В целях приведения их в соответствие, прокуратурой Алматинской области инициирован проект "Выведение из тени самовольных монополистов".

По результатам выезда по населенным пунктам Талгарского района выявлено 48 трансформаторов с бесхозными сетями электроэнергии и 20 скважин с сетями водоснабжения.

Принятыми мерами шесть трансформаторов и две скважины переданы в коммунальную собственность, по остальным внесены исковые требования в суд.

Ранее сообщалось, что в Казахстане установили тарифы на электроэнергию с 1 сентября. 

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