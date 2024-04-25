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Прокуроры займутся тарифами на комуслуги в пригороде Алматы

Прокуратура выявила самовольных монополистов под Алматы, изменят тарифы, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 11:49 Фото: прокуратура Алматинской области
Выведением из "тени" самовольных монополистов займутся прокуратура и акимат Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе областной прокуратуры 25 апреля сообщили, что более 180 тыс. абонентов в Илийском, Карасайском и Талгарском районах получают некачественные услуги по водоснабжению и электроснабжению от 92 самовольных монополистов и 244 бесхозных трансформаторов.

"Такие данные установлены прокуратурой области на первом этапе исполнения поручения главы государства на недавнем Национальном курултае "Адал адам – Адал еңбек – Адал табыс", где даны поручения о необходимости модернизации инженерных сетей, а также улучшения качества и надежности коммунальных услуг для граждан и бизнеса. Данная проблема системная и накоплена годами", – сообщили в ведомстве.

Там отмечают, что хаотичная застройка вокруг города Алматы породила появление новых населенных пунктов.

"Предприимчивые граждане начали протягивать коммуникационные сети и самовольно устанавливать тарифы без утверждения в антимонопольном органе. Много граждан подключены к брошенным бесхозным сетям, которые не ремонтируются и не модернизируются годами. Эти граждане оплачивают тарифы, установленные по своему усмотрению самовольными монополистами, и получают электроэнергию из ветхих трансформаторов, требующих ремонта", – сообщили в прокуратуре.

Для решения этих проблем прокуратура области совместно с акиматом и уполномоченными органами дала старт проекту "Выведение из "тени" самовольных монополистов".

"Это позволит урегулировать тарифы, обеспечить ремонт и модернизацию сетей, обеспечит поступление налогов в бюджет, а главное – улучшится качество получаемых услуг для жителей. В рамках исполнения проекта цифры будут расти. Однако он позволит пролить свет на накопленную проблему", – резюмировали в надзорном органе.

В Казахстане реализуют программу "Тариф в обмен на инвестиции". В ее рамках происходит повышение тарифов на комуслуги. 

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