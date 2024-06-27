Требования для водителей автобусов снижают в Казахстане

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 27 июня 2024 года рассмотрели и одобрили в двух чтениях закон, который смягчает требования для водителей автобусов. Документы направлены на подпись главе государства, сообщает Zakon.kz.

Такая норма заложена в закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей".

Депутат Султан Дюсембинов отметил, что данный закон инициирован депутатами Парламента и направлен на популяризацию экологически чистого транспорта в Республике Казахстан и развитие инфраструктуры для электромобилей.

"Законом в Земельный кодекс вносятся поправки касательно предоставления земельных участков общего пользования для электромобилей, размещения электрозарядных станций, в том числе на землях особо охраняемых природных территорий. В законе "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" компетенция местных исполнительных органов дополняется полномочием по принятию решений о размещении электрозарядных станций. В закон "Об электроэнергетике" вводится новое понятие "электрозарядная станция". Установлены требования по безопасному функционированию электрозарядных станций при подключении, эксплуатации и потреблении электроэнергии", – отметил он.

В закон "О дорожном движении" вносится понятие "электромобиль".

"Для решения вопроса повышенного спроса на водителей категорий "Тb" и "D" смягчены требования для разрешения управления автотранспортными средствами с 23-летнего возраста. Также сокращен стаж работы водителем до трех лет, к подкатегории "D1", не менее одного года", – сказано в профильном комитете сената.

Сопутствующими поправками вводится административная ответственность за нарушение правил организации и пользования электромобилями. Так, Кодекс об административных правонарушениях РК дополняется новой статьей 309-1, устанавливающей административное взыскание за самовольное подключение к электрическим сетям. Данной нормой предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере 50 МРП – на физических лиц, 100 МРП – на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации, 200 МРП – на субъектов среднего предпринимательства, 500 МРП – на субъектов крупного предпринимательства. При повторном совершении административного правонарушения в течение года – все штрафы удваиваются.

Органы по государственному энергетическому надзору и контролю предлагается наделить полномочием по рассмотрению дел об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 309-1 КоАП РК.

Наряду с этим административная ответственность предусматривается также за нарушение правил остановки или парковки транспортных средств в местах, оборудованных электрозарядными станциями.

Предусматривается поправка, согласно которой производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае упрощенного оформления дорожно-транспортного происшествия. Законом предлагается данную поправку ввести в действие с 1 января 2024 года, так как норма по упрощенному оформлению дорожно-транспортного происшествия (Европротокол) введена в действие с указанного срока.

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