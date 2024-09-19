Как будут наказывать мопедистов за отсутствие регистрации

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха 19 сентября 2024 года в кулуарах Сената рассказал, какие меры будут приниматься к тем, кто не зарегистрирует вовремя мопед, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер уточнил, что для регистрации мопедов есть полгода с момента первого публичного опубликования закона.

"Сейчас он будет подписан, опубликован, и с этого времени есть полгода. Регистрировать транспорт вы сможете, как только закон будет подписан. И нужно это делать сразу, если есть все необходимые документы. И понятно, что будут очереди и недовольство. Поэтому с момента подписания (закона. – Прим. ред.) мы в течение месяца отработаем всю соответствующую правовую базу, свои приказы и пригласим всех регистрироваться и объявим обязательно об этом", – дополнил он.

Также он рассказал, что в течение этого полугода водителей мопедов без регистрации не будут привлекать к ответственности, а только проводить разъяснительную работу и предупреждать. Однако по истечении срока такой мопед поставят на штрафстоянку.

"И до того момента, пока его не зарегистрируют, он будет стоять там. Также есть статья об управлении транспортным средством без регистрационного номерного знака. Как сейчас есть ответственность водителей машин, точно такая же ответственность будет у водителей мопедов. Мы их полностью приравниваем, поэтому у водителей мопедов будет такая же административная и уголовная ответственность, как у водителей машин", – заключил Лепеха.

Ранее депутаты Сената рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон "О дорожном движении", ужесточающий требования для водителей мопедов. Документ направили на подпись главе государства.

Также стало известно, почему была предложена регистрация мопедов в Казахстане и как она будет проходить.

