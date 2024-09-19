Севших за руль пьяными казахстанцев не допустят к сдаче экзаменов на права

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Заместитель министра внутренних дел РК Игорь Лепеха 19 сентября 2024 года в кулуарах Сената разъяснил поправки в Закон "О дорожном движении", которые предусматривают запрет на получение прав для водителей, которые сели за руль в нетрезвом состоянии, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, сейчас в Казахстане сложилась парадоксальная ситуация. "Когда водителя, имеющего права, задерживают, то он подвергается в административном порядке аресту на 15 суток и потом его лишают на 7 лет права управления транспортным средством. А если гражданин, не имеющий водительского удостоверения, задерживается, то его арестовывают на 20 суток и все. И после этого, условно через месяц, он может прийти в ЦОН, сдать экзамен и получить водительское удостоверение. Вот сейчас эту коллизию мы устранили: теперь этот гражданин точно так же не может в течение 7 лет прийти в ЦОН и сдать на права. То есть мы их уравняли в правах. Только и всего", – озвучил Лепеха. Ранее депутаты Сената рассмотрели в двух чтениях и одобрили закон "О дорожном движении", который вводит запрет на допуск к сдаче экзаменов для получения прав в течение 7 или 8 лет в отношении лиц, которые сели за руль в нетрезвом состоянии. Читайте также Ужесточить требования к автошколам могут в Казахстане Как избежать пробок в Алматы и Астане Как будут наказывать мопедистов за отсутствие регистрации

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