Распространить антикоррупционное законодательство на нацкомпании предлагает депутат

Сенатор Жанна Асанова на пленарном заседании палаты 19 сентября 2024 года рассказала, как можно решить проблему коррупции в национальных компаниях, передает корреспондент Zakon.kz.

Жанна Асанова отметила, что в Казахстане комплаенс в квазигосударственном секторе нередко воспринимается формально и превращается в службу, где работают бывшие сотрудники силовых органов. Это подрывает его основную цель – помощь бизнесу в соблюдении законов, а не выполнение функций правоохранительных органов.

"Сложности возникают из-за отсутствия независимости комплаенс-служб, особенно в организациях с единоличным исполнительным органом. Например, в случаях, когда генеральный директор является единственным руководителем, комплаенс-служба подотчетна ему, что нарушает принцип независимости, предусмотренный законодательством. Еще одна серьезная проблема – недостаточная вовлеченность руководства в вопросы комплаенс и противодействия коррупции. Также считаю, что в небольших квазигосударственных организациях создание отдельных структурных подразделений комплаенс-служб экономически нецелесообразно", – отметила сенатор.

В этой связи она предлагает включить некоммерческие организации, связанные с квазигосударственным сектором, в перечень субъектов, на которые распространяется антикоррупционное законодательство.

"Предлагаю ввести персональную ответственность первых руководителей за непринятие мер по противодействию коррупции, предусмотрев административные санкции. Увеличить срок запрета на трудоустройство бывших государственных и политических служащих в коммерческие и квазигосударственные структуры, которые курировали данную сферу или конкретную подведомственную структуру. Установить ограничения для бывших государственных служащих на занятие должностей независимых директоров в курируемых ранее акционерных обществах в течение пяти лет после ухода с госслужбы", – предложила Жанна Асанова.

Ранее стало известно, что Алматы занял первое место в рейтинге по противодействию коррупции в первом полугодии 2024 года.