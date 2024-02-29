Лента новостей
0
Қаз
#Смена часового пояса #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Как будет работать метро в Алматы из-за смены часового пояса

как будет работать метро в Алматы после смены часового пояса Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В пресс-службе Метрополитена Алматы рассказали, как будет работать метро в связи с переходом на единый часовой пояс, сообщает Zakon.kz.
"При изменении часового пояса Метрополитен Алматы будет работать в штатном режиме без изменений в расписании", – говорится в распространенном сообщении.

В ночь с 29 февраля на 1 марта поезда будут курсировать до 00.10 час. по времени Алматы.

Материал по теме

Единый часовой пояс: как не проспать работу, учебу или авиарейс 1 марта

1 марта метро откроет свои двери в 06:20 час. уже по новому часовому поясу.

1 марта 2024 года в 00:00 на всей территории Казахстана будет установлен единый часовой пояс (UTC+5). О том, как легко адаптироваться к смене часовых поясов, и как не опоздать на рейс, можно прочитать здесь. 28 февраля мы рассказывали, как отразится перевод стрелки часов на работе общественного транспорта.

Читайте также

В Казахстане хотят увеличить штраф за мусор в неположенном месте
В Казахстане хотят увеличить штраф за мусор в неположенном месте
Как будут работать уличные туалеты в Алматы, правила благоустройства города
Как будут работать уличные туалеты в Алматы: разработаны новые правила благоустройства
Мы теряем молодежь: на рост наркобизнеса в Казахстане указал депутат
Мы теряем молодежь: на рост наркобизнеса в Казахстане указал депутат
Ирина Капитанова
Алматы Смена часового пояса
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Сильное землетрясение в Алматы: сотрудники и должностные лица ДЧС понесли наказание
Время
Казахстан переходит на единый часовой пояс: что нужно знать
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если не обращался за медпомощью
Можно ли вернуть взносы ОСМС, если в течение года не обращался за медпомощью
истории родившихся 29 февраля
Только раз в четыре года: истории тех, кто родился 29 февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: