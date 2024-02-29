Как будет работать метро в Алматы из-за смены часового пояса

В пресс-службе Метрополитена Алматы рассказали, как будет работать метро в связи с переходом на единый часовой пояс, сообщает Zakon.kz.

"При изменении часового пояса Метрополитен Алматы будет работать в штатном режиме без изменений в расписании", – говорится в распространенном сообщении.

В ночь с 29 февраля на 1 марта поезда будут курсировать до 00.10 час. по времени Алматы.

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1 марта метро откроет свои двери в 06:20 час. уже по новому часовому поясу.

1 марта 2024 года в 00:00 на всей территории Казахстана будет установлен единый часовой пояс (UTC+5). О том, как легко адаптироваться к смене часовых поясов, и как не опоздать на рейс, можно прочитать здесь. 28 февраля мы рассказывали, как отразится перевод стрелки часов на работе общественного транспорта.