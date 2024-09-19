АЭС откроет новую страницу в становлении Независимого Казахстана

Народный штаб за строительство АЭС прибыл в нефтяную столицу страны – Атырау. Здесь состоялись встречи с учеными и экспертным сообществом, работниками ТЭЦ, производственниками, представителями нефтегазовой и химической промышленности.

Жители региона активно поддерживают АЭС, отмечая важность обеспечения энергетической независимости страны для дальнейшего успешного развития промышленности и экономики в целом.

В Атырауском университете нефти и газа имени С. Утебаева состоялась встреча с профессорско-преподавательским составом и молодыми учеными вузов региона. Члены Штаба отметили, что сегодня по поручению президента государством большое внимание уделяется развитию науки и вопросам социальной поддержки ученых. Сейчас перед научным сообществом стоят большие задачи по внедрению инновационных технологий и разработок в промышленное производство. В этой связи АЭС имеет большую значимость для наращивания научного потенциала страны. Об этом говорил казахстанский выдающийся ученый Каныш Сатпаев еще в конце 50-х годов прошлого века.

"Мы все хотим, чтобы наша страна развивалась вместе с научно-техническим прогрессом. Атомная электростанция существенно расширит эти возможности. Это веление времени, и нельзя медлить с этим вопросом. Поэтому я верю, что жители Атырауской области, такие, как вы, открытые, непредвзятые деятели и ученые, единогласно поддержат эту инициативу", – подчеркнул спикер Мажилиса Ерлан Кошанов, обращаясь к присутствующим.

Фото: Али Галым

Перед учеными выступили также депутаты Д. Турганов, А. Сарым, Р. Заитов, которые рассказали, что АЭС – это мировой тренд и ответ на вызовы, стоящие сегодня перед страной. К 2050 году объем глобальной ядерной энергетики будет утроен. Особое внимание мажилисмены уделили важности участия всех казахстанцев в предстоящем референдуме, как возможности самим определять будущее своей страны. Именно так и происходит формирование новой политической культуры. Мирный атом позволит решить сложную экологическую ситуацию в наших городах, что особенно актуально для Атырау.

Генеральный директор Института ядерной физики С. Сахиев, председатель Ассоциации развития атомной промышленности А. Токтаров подробно остановились на безопасности и экологичности нового поколения атомных реакторов, имеющемся в нашей стране высоком кадровом и ресурсном потенциале для строительства АЭС.

Фото: Али Галым

На встрече с коллективом Атырауской ТЭЦ члены Штаба рассказали о важности бесперебойного надежного источника энергии для нормальной работы систем ЖКХ. В настоящее время Атырауская область в пиковые нагрузки во многом зависит от российских поставок энергии. Помимо высоких финансовых затрат, нехватка энергии не позволяет решать многие производственные задачи. В ближайшее время начнутся работы по включению западных регионов в единую энергосистему страны. Это обеспечит использование энергии АЭС и исключит зависимость региона от зарубежных поставщиков.

Фото: Али Галым

На заводе ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.", крупнейшем предприятии республики по производству пропилена, члены Штаба обсудили прогрессивность строительства АЭС с представителями нефтегазовой и химической промышленности. Было особо подчеркнуто, что глава государства уделяет приоритетное внимание Человеку труда и следующий год объявлен Годом рабочих профессий. Для дальнейшего развития высокотехнологичного промышленного производства и выполнения поручения президента по удвоению ВВП страны к 2029 году главным фактором является надежный и бесперебойный источник энергии. Мировая практика показывает, что АЭС полностью закрывает потребности крупных промышленных производств. Работники завода, представители нефтегазовой и химической промышленности всецело поддержали использование мирного атома.

Фото: Али Галым

Далее члены Штаба встретились с сотрудниками предприятий индустриальной зоны "Даулет". Здесь работают компании по производству хлеба, кондитерских, макаронных изделий, мясных консервов, питьевой воды, пошиву одежды, производству строительных смесей и другие. Представители бизнеса, как и в других регионах, заявили, что имеющийся дефицит энергии уже сегодня не позволяет запускать новые технологии и сдерживает развитие производства. Многие перспективные проекты не реализуются из-за дефицита электроэнергии. Поэтому бизнес решительно выступает за АЭС. Мирный атом даст новый толчок развитию МСБ, позволит реализовать новые смелые бизнес-идеи.

В целом жители Атырауской области, как одного из самых главных промышленных регионов страны, призывают всех казахстанцев прийти 6 октября на референдум и поддержать АЭС. Атомная электростанция – это проект будущего, который придаст новые силы развитию экономики и откроет новую страницу в становлении Независимого Казахстана.

Пресс-служба Народного штаба

Изготовлено: ТОО "Nur Media".

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