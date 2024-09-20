Народный штаб: АЭС – это чистый воздух в наших городах

20 сентября Народный штаб за строительство АЭС прибыл в Кызылорду. Здесь прошли встречи с сообществом матерей, аксакалами, сельскими жителями и трудовыми коллективами.

Кызылординцы всецело разделяют важность строительства АЭС, связывают с этим большие планы по развитию региона и страны в целом.

В Кызылорде, в центре "Анаға тағзым" состоялась встреча с материнским сообществом региона. Как отметили члены Штаба, глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам поддержки материнства и детства. Ежегодно увеличиваются суммы социальных выплат, начала работать программа "Нацфонд – детям", а скоро будет внедрена единая добровольная накопительная система "Келешек".

Спикер Мажилиса, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов подчеркнул, что каждую мать без исключения волнует здоровье и достойное будущее ее детей. АЭС – это самый чистый, экологичный, безопасный источник энергии. Строительство атомной электростанции позволит значительно сократить использование угольной генерации, что обеспечит чистоту воздуха в городах. Также АЭС – это достойная работа и профессиональный рост для будущих поколений инженеров, энергетиков, физиков-ядерщиков, строителей и многих других.

"Все мы хотим жить, работать и растить детей в сильном и независимом Казахстане, в стране с развитой экономикой и большими перспективами. Атомная энергетика – это шаг, направленный в будущее, который обеспечит энергетическую безопасность страны и решит экологические проблемы. Поэтому, проголосовав за строительство атомной электростанции 6 октября, мы в первую очередь закладываем основу для благополучия наших потомков", – сказал он.

Генеральный директор Института ядерной физики Саябек Сахиев рассказал, что для возведения своей АЭС в Казахстане уже есть научно-техническая база и необходимый кадровый потенциал. В частности, в центре Алматы почти 60 лет успешно работает реактор малой мощности, там трудятся более 700 человек. Проводятся исследования по самым разным направлениям – от медицины до промышленности. Все работы ведутся при непосредственном контроле со стороны МАГАТЭ. Все это будет использовано при строительстве АЭС.

Многодетные мамы региона отметили, что АЭС – это большой проект, который даст мультипликативный эффект во многих сферах – от тепла в домах и экологии до развития бизнеса и появления новых предприятий. В этой связи каждый гражданин, который хочет развития своей страны, должен поддержать АЭС. Поэтому материнское сообщество Кызылординской области голосует за мирный атом.

Фото: Али Галым

Далее члены Штаба посетили бетонный завод, где встретились с представителями строительной отрасли. Председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров подчеркнул, что мирный атом открывает новые возможности для строительной отрасли. Так, при возведении АЭС высокую загрузку получат отечественные строительные компании. Речь идет не только о строительстве атомной станции, но и о развитии сопутствующей инфраструктуры: подъездных путей, жилья для сотрудников, объектов социальной инфраструктуры.

Фото: Али Галым

На швейной фабрике Dalatex члены Штаба обсудили с трудовым коллективом предприятия важность стабильного энергоснабжения для работы промышленных объектов. Проблемы электроснабжения практически одинаковые во всех регионах, нехватка энергии тормозит создание новых производств. Только в Кызылординской области за последние два года произошел рост потребления электроэнергии, в регионе ввели в строй десятки жилых, социальных и промышленных объектов. Это вызвало снижение мощности тока в сети на 23%. Решить проблему может атомная электростанция, у которой гораздо больше преимуществ в сравнении с действующими ТЭЦ.

Фото: Али Галым

В этот же день Народный штаб побывал на "Торғай-Петролеум", одном из ведущих нефтегазодобывающих предприятий не только региона, но и всей страны. Для поддержания стабильной работы таких крупных предприятий требуется устойчивый и долгосрочный источник энергии. Поэтому нефтяники выразили твердое намерение проголосовать за АЭС на предстоящем референдуме.

Фото: Али Галым

Кроме того, Народный штаб посетил село Акжарма Сырдарьинского района. В разговоре с жителями члены Штаба подробно остановились на перспективах развития сельских территорий, которые открывает атомная электростанция. Председатель партии "Ауыл" Серик Егизбаев подчеркнул, что, если завтра возникнет дефицит электроэнергии, первыми это почувствуют сельские районы. Он призвал сельчан 6 октября принять взвешенное решение во благо страны и поддержать строительство АЭС.

Фото: Али Галым

Также члены Штаба провели встречу с жителями села им. Наги Ильясова, которое известно на весь Казахстан своими рисоводческими хозяйствами. По всей стране аграрии и фермеры отмечают важность АЭС. Надежный и долгосрочный источник энергии даст новые большие возможности для роста сельского хозяйства. Это строительство теплиц, расширение посевных площадей, возведение новых производственных и социальных объектов на селе. Все это в разы повысит конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса. Поэтому сельчане Кызылорды считают, что поддержка народом строительства АЭС – это судьбоносное решение и настоящая забота о будущих поколениях. Поэтому все казахстанцы должны принять участие в предстоящем референдуме, проголосовать за АЭС и внести свой вклад в развитие страны.

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