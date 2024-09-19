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Детский омбудсмен рассказала о семье девочки, которую мать изрезала ножом в СКО

Детский омбудсмен рассказала о семье девочки, которую мать изрезала ножом в СКО, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2024 18:54 Фото: Zakon.kz/Инна Литвиненко
ЧП произошло в ауле Ондирис, который находится в 500 км от Петропавловска. Аул считается самым крайним селом на границе с Россией. Семью, в которой произошло шокирующие насилие над ребенком, Сауле Сураганова, уполномоченный по правам ребенка по СКО, назвала "обычной", сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 19 сентября 2024 года, комиссия по делам несовершеннолетних выезжала на место происшествия, беседовала с семьей.

"На сегодняшний день все дети находятся в безопасности. Это наша главная задача. В семье еще трое детей учатся в школе, один ребенок посещает миницентр. Обыкновенная сельская семья, никаких отрицательных отзывов о них не было. Все отзывы только положительные".Сауле Сураганова, уполномоченный по правам ребенка по СКО

Омбудсмен также отметила, что семья взята на учет.

Как сообщалось ранее, 17 сентября 11-летнюю девочку с колотым ранением доставили в ЦРБ Уалихановского района СКО. На помощь сельским медикам санитарной авиацией экстренно вылетели профильные врачи из Петропавловска. В бригаду вошли хирурги, в том числе сосудистый реаниматолог. Ребенку провели операцию в районной больнице.

Через сутки, когда состояние пациентки стабилизировалось, ее транспортировали в областной центр в реанимационное отделение Многопрофильной детской больницы СКО. Медики оценивают состояние ребенка как стабильное, но тяжелое. При этом подчеркивают, что угрозы жизни уже нет, наоборот, состояние девочки улучшается.

В полиции ведется досудебное расследование по признакам умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего.

Обстоятельства произошедшего выясняют. По информации управления образования акимата СКО, мать  ребенка из семьи сейчас забрали к себе ее родители. Пятеро детей остались с отцом.

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