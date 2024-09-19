Детский омбудсмен рассказала о семье девочки, которую мать изрезала ножом в СКО
Сегодня, 19 сентября 2024 года, комиссия по делам несовершеннолетних выезжала на место происшествия, беседовала с семьей.
"На сегодняшний день все дети находятся в безопасности. Это наша главная задача. В семье еще трое детей учатся в школе, один ребенок посещает миницентр. Обыкновенная сельская семья, никаких отрицательных отзывов о них не было. Все отзывы только положительные".Сауле Сураганова, уполномоченный по правам ребенка по СКО
Омбудсмен также отметила, что семья взята на учет.
Как сообщалось ранее, 17 сентября 11-летнюю девочку с колотым ранением доставили в ЦРБ Уалихановского района СКО. На помощь сельским медикам санитарной авиацией экстренно вылетели профильные врачи из Петропавловска. В бригаду вошли хирурги, в том числе сосудистый реаниматолог. Ребенку провели операцию в районной больнице.
Через сутки, когда состояние пациентки стабилизировалось, ее транспортировали в областной центр в реанимационное отделение Многопрофильной детской больницы СКО. Медики оценивают состояние ребенка как стабильное, но тяжелое. При этом подчеркивают, что угрозы жизни уже нет, наоборот, состояние девочки улучшается.
В полиции ведется досудебное расследование по признакам умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью в отношении заведомо несовершеннолетнего.
Обстоятельства произошедшего выясняют. По информации управления образования акимата СКО, мать ребенка из семьи сейчас забрали к себе ее родители. Пятеро детей остались с отцом.