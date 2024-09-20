Смерть военного офицера в Абайской области прокомментировали в Минобороны

Заместитель министра обороны РК по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев на брифинге в СЦК 20 сентября 2024 года озвучил детали по факту гибели военнослужащего в Аягозском гарнизоне, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на сегодня уголовное дело возбуждено по факту доведения до самоубийства.



"Да, такой факт имел место. Военнослужащий по призыву на два года, офицер, призван 6 сентября и зачислен в списки части на должность в финансовой службе, то есть не связанный с полевыми выходами. Все компенсации с переездом получил. Вчера буквально, по последним сведениям, он разговаривал с отцом, жалоб на несение службы не было. Может быть, здесь психологические моменты, перемена места жительства... Мы сейчас догадки говорить не будем, следствие разберется", – заявил спикер.

Ранее сообщалось, что 19 сентября 2024 года в квартире по месту проживания, во внеслужебное время, обнаружено тело офицера одной из воинских частей Аягозского гарнизона.