Основные причины гибели и травматизма военнослужащих назвали в Минобороны Казахстана

Заместитель министра обороны Казахстана по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев на брифинге в СЦК 20 сентября 2024 года назвал основные причины гибели и травматизма военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в целом, армия – это специфический социальный организм с весьма непростыми условиями жизнедеятельности, где жизнь ежедневно сопряжена с опасностью. Так как предусматривается эксплуатация боевой техники, учения, тренировки, проведение стрельб, маневров и маршей.

"Несмотря на принимаемые меры по созданию и поддержанию благоприятных условий воинской службы, к сожалению, факты гибели военнослужащих случаются. Естественно, боевая учеба, интенсивность которой в последние годы резко возросла, сопряжена с риском получения травм и увечий. Служба в Вооруженных силах в мирное время не намного опасней, чем любая другая профессия. Почти все случаи гибели военнослужащих на сегодняшний день аналогичны случаям гибели гражданского населения", – сказал Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Он назвал основные причины гибели и травматизма военнослужащих:

неосторожное обращение с оружием и боеприпасами;

нарушение мер безопасности при эксплуатации техники;

дорожно-транспортные происшествия во внеслужебное время;

смертность по болезни;

суициды и попытки к ним на почве семейных неурядиц.

Спикер отметил, что количество преступлений на почве неуставных взаимоотношений за последние три года в Вооруженных силах снизилось на 28% – с 32 в 2021 году до 23 в 2023 году.

"Всего было осуждено 12 военнослужащих. В этом году зарегистрированы 13 фактов неуставных взаимоотношений... Несмотря на проводимую нами работу, мы видим сейчас, что в гражданском обществе сформировались два противоречивых и некорректных утверждения. Первое заключается в том, что в армии в мирное время гибнут военнослужащие, второй тезис о наличии якобы дедовщины среди личного состава", – заявил Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Ранее мы писали, что в Абайской области покончил с собой военный офицер Аягозского гарнизона.

13 сентября сообщалось, что в Алматы на территории Военного института покончил с собой военнослужащий-контрактник. 16 сентября военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арыского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия. По предварительной информации, это была попытка суицида.