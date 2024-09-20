Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Основные причины гибели и травматизма военнослужащих назвали в Минобороны Казахстана

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 15:47 Фото: akorda.kz
Заместитель министра обороны Казахстана по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев на брифинге в СЦК 20 сентября 2024 года назвал основные причины гибели и травматизма военнослужащих, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в целом, армия – это специфический социальный организм с весьма непростыми условиями жизнедеятельности, где жизнь ежедневно сопряжена с опасностью. Так как предусматривается эксплуатация боевой техники, учения, тренировки, проведение стрельб, маневров и маршей.

"Несмотря на принимаемые меры по созданию и поддержанию благоприятных условий воинской службы, к сожалению, факты гибели военнослужащих случаются. Естественно, боевая учеба, интенсивность которой в последние годы резко возросла, сопряжена с риском получения травм и увечий. Служба в Вооруженных силах в мирное время не намного опасней, чем любая другая профессия. Почти все случаи гибели военнослужащих на сегодняшний день аналогичны случаям гибели гражданского населения", – сказал Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Он назвал основные причины гибели и травматизма военнослужащих:

  • неосторожное обращение с оружием и боеприпасами;
  • нарушение мер безопасности при эксплуатации техники;
  • дорожно-транспортные происшествия во внеслужебное время;
  • смертность по болезни;
  • суициды и попытки к ним на почве семейных неурядиц.

Спикер отметил, что количество преступлений на почве неуставных взаимоотношений за последние три года в Вооруженных силах снизилось на 28% – с 32 в 2021 году до 23 в 2023 году.

"Всего было осуждено 12 военнослужащих. В этом году зарегистрированы 13 фактов неуставных взаимоотношений... Несмотря на проводимую нами работу, мы видим сейчас, что в гражданском обществе сформировались два противоречивых и некорректных утверждения. Первое заключается в том, что в армии в мирное время гибнут военнослужащие, второй тезис о наличии якобы дедовщины среди личного состава", – заявил Шайх-Хасан Жазыкбаев.

Ранее мы писали, что в Абайской области покончил с собой военный офицер Аягозского гарнизона.

13 сентября сообщалось, что в Алматы на территории Военного института покончил с собой военнослужащий-контрактник. 16 сентября военнослужащий по контракту одной из войсковых частей Арыского гарнизона получил ранение в голову из травматического оружия. По предварительной информации, это была попытка суицида.

Читайте также

Казахстанцам напомнили о важных правилах поездки в такси
Казахстанцам напомнили правила поездок в такси
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества, неизвестный номер, звонки, звонки от мошенников
Осторожно, мошенники: энергосбыт обратился к алматинцам
Прикрепление к поликлинике: некоторым казахстанцам упростили процедуру
Прикрепление к поликлинике: некоторым казахстанцам упростили процедуру
Мадина Мамырханова
МО РК 2024 год Военнослужащие Смертность
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин, иноагент, жалоба в Верховный суд России, решение
Верховный суд России принял решение по жалобе Максима Галкина
&quot;Вечно молодой&quot;: пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
"Вечно молодой": пять никогда не стареющих душой знаков зодиака
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Дожди с грозами и заморозки до -2°С ожидаются в Казахстане
Легенда ММА из Кыргызстана сделала заявление о чемпионе UFC
Легенда ММА из Кыргызстана сделала заявление о сенсационной чемпионке UFC
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: