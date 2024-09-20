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Выстрелил в лицо солдату: в Минобороны высказались о действиях офицера

Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 17:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев на брифинге 20 сентября 2024 года прокомментировал смерть солдата-срочника после выстрела в лицо на полигоне в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Шайх-Хасан Жазыкбаев привел хронологию событий.

"Ситуация в Актау произошла вечером. В 21:00 по приказу министра по тревоге был поднят вертолет. Я возглавил комиссию. Проверил все обстоятельства, поговорил с офицером, со всеми солдатами. Возбуждено уголовное дело. Однозначно он виноват. Хотя и говорит, что произошло по неосторожности. Его это не оправдывает в данном случае. Он однозначно понесет наказание по статье "Убийство", – заявил спикер.

Напомним, что 7 сентября на полигоне "Оймаша" во время сборов произошел трагический инцидент – 19-летний солдат получил смертельное ранение. По предварительной версии, лейтенант произвел несанкционированный выстрел из пистолета ПМ 9 мм, попав в лицо юноше.

Позднее в Минобороны выступили с заявлением.

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