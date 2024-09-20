Выстрелил в лицо солдату: в Минобороны высказались о действиях офицера

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев на брифинге 20 сентября 2024 года прокомментировал смерть солдата-срочника после выстрела в лицо на полигоне в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

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