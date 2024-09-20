Выстрелил в лицо солдату: в Минобороны высказались о действиях офицера
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев на брифинге 20 сентября 2024 года прокомментировал смерть солдата-срочника после выстрела в лицо на полигоне в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.
Шайх-Хасан Жазыкбаев привел хронологию событий.
"Ситуация в Актау произошла вечером. В 21:00 по приказу министра по тревоге был поднят вертолет. Я возглавил комиссию. Проверил все обстоятельства, поговорил с офицером, со всеми солдатами. Возбуждено уголовное дело. Однозначно он виноват. Хотя и говорит, что произошло по неосторожности. Его это не оправдывает в данном случае. Он однозначно понесет наказание по статье "Убийство", – заявил спикер.
Напомним, что 7 сентября на полигоне "Оймаша" во время сборов произошел трагический инцидент – 19-летний солдат получил смертельное ранение. По предварительной версии, лейтенант произвел несанкционированный выстрел из пистолета ПМ 9 мм, попав в лицо юноше.
Позднее в Минобороны выступили с заявлением.
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