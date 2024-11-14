Минобороны об уклонистах: Не хотят вставать на зарядку

Заместитель министра обороны по воспитательной и идеологической работе Шайх-Хасан Жазыкбаев 14 ноября 2024 года в кулуарах Сената прокомментировал видеоролики, на которых насильно забирают молодых парней в армию, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Он отметил, что работа, проводимая местными органами, осуществляется в рамках закона. Каждый гражданин Казахстана в возрасте от 18 до 28 лет обязан отслужить в армии.



Журналисты уточнили, какой получится солдат из такого человека, который делает все, чтобы не пойти в армию?

"В законе сказано и указано, кто может быть освобожден от службы в армии в связи с состоянием здоровья, учебы. Если нет никаких причин, то он должен отслужить в армии. Мы никого не заставляем! Есть не только уклонисты, но и те, кто сам желает служить в армии. Многие после прохождения двухнедельного адаптационного периода меняют свою позицию о том, что в армии плохо, и становятся хорошими солдатами. Такой пример был на моей практике. Мы же не знаем причин, почему ребята из видеороликов бегут. Может, он шел на свидание с девушкой? Или какие-то другие причины. Надо каждый случай смотреть индивидуально. Но обобщать, что все молодые люди не хотят служить в армии, нельзя", – заявил он.

Жазыкбаев также согласился, что подобные ролики, где молодых людей насильно заставляют отдавать долг Родине, наносят ущерб имиджу Минобороны. По его словам, убегающий человек об этом не задумывается. На вопрос, о чем же он может думать, Жазыкбаев ответил: "Может, просто не хочет выходить на зарядку в 6 утра".

12 ноября 2024 года в Министерстве обороны Казахстана выступили с важным заявлением из-за распространения в соцсетях видео с задержанием граждан призывного возраста.

