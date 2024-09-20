Рано говорить, что его кто-то бил: в Минобороны высказались о травмированном срочнике

Заместитель главнокомандующего Национальной гвардии Кайрат Умбетов на брифинге в СЦК 20 сентября 2024 года рассказал, почему в туалете, где срочник Ербаян Мухтар получил серьезные травмы головы и стал инвалидом, не было камер видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Кайрат Умбетов связывает это с вопросами этики.

"Нормы этики не позволяют. Камеры есть на входе, но именно внутри нет. О том, что его (Ербаяна Мухтара, – Прим. ред.) кто-то бил, ни вы, ни кто-то из нас не имеет права так говорить. Солдат в 02:15 проснулся, пошел в туалет, там есть свидетели, которые видели, как он упал. Идет следствие, которое проводится военно-следственными органами МВД, и сегодня рано говорить о том, что кто-то Ербаяна Мухтара ударил. Солдат выздоравливает, приходит в сознание. Если будут эти факты подтверждены, тогда мы можем об этом говорить", – сообщил он.

Он добавил, что Ербаян Мухтар получил травму 4 декабря 2023 года, ударившись головой о кафель в туалете.

"Солдату была оказана медицинская помощь медработниками подразделения воинской части. Параллельно была вызвана карета "скорой помощи", и он был вывезен в больницу №12 города Алматы, где был обследован и сразу же после постановки диагнозов и результатов КТ и МРТ был прооперирован там. С 4 декабря 2023 по 12 января 2024 года солдат прошел курс лечения. В ходе лечения присоединилась двусторонняя пневмония застойного характера. После 12 января по 22 января он переведен в госпиталь Минобороны по улучшению состояния здоровья. Врачи госпиталя никакой операции на голову или череп не проводили, проводилась трепанация черепа, вскрытие и дренирование, удаление у раненого гноя из раны и все. После этого он был госпитализирован в больницу №12, где продолжил лечение", – добавил Кайрат Умбетов.

Полный курс и операции, которые были необходимы пострадавшему, по его словам, провели в городской больнице №12 Алматы.

10 сентября 2024 года министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила, что рассматривается возможность направить Ербаяна Мухтара на лечение за рубеж.

17 сентября 2024 года родители рассказали, какие прогнозы дают немецкие врачи Ербаяну Мухтару.

