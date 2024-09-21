Перед астанчанами извинились за неудобства, связанные с ремонтом дороги

Фото: Zakon.kz

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сегодня, 21 сентября 2024 года, проинформировало о проведении работ по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц А. Бараева/Ш. Валиханова., сообщает Zakon.kz.

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