Перед астанчанами извинились за неудобства, связанные с ремонтом дороги
Фото: Zakon.kz
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сегодня, 21 сентября 2024 года, проинформировало о проведении работ по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц А. Бараева/Ш. Валиханова., сообщает Zakon.kz.
Соответствующая информация появилась в Instagram управления.
"21-22 сентября текущего года вышеуказанный перекресток будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон... Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ".Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны
Вместе с тем жителей и гостей столицы попросили "заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города".
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