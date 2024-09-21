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Перед астанчанами извинились за неудобства, связанные с ремонтом дороги

Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2024 11:27 Фото: Zakon.kz
ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны" сегодня, 21 сентября 2024 года, проинформировало о проведении работ по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц А. Бараева/Ш. Валиханова., сообщает Zakon.kz.

Соответствующая информация появилась в Instagram управления.

"21-22 сентября текущего года вышеуказанный перекресток будет частично перекрыт. При этом движение автотранспортных средств будет организовано по одной из сторон... Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ".Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны

Вместе с тем жителей и гостей столицы попросили "заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города".

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20 сентября 2024 года с жителями Астаны поделились хорошей новостью, связанной со строительством LRT.

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