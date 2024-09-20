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По причине ремонта: какие дороги закрыты в Астане 20 сентября

Астана, виды города Астаны, достопримечательности Астаны, столица, пейзаж Астаны, Астана летом, лето в Астане, закат в Астане, байтерек, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2024 07:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
20 сентября транспортное движение некоторых улиц в Астане перекрыто, сообщает Zakon.kz.

Так, с 20 сентября по 2 октября перекрыта улица Сейфуллина от Сарыарки до Кумисбекова.

Причина закрытия – средний ремонт асфальта.

Движение машин будет организовано по одной из сторон. Других перекрытых участков дорог в городе нет.

Ранее появилась информация, что метро Алматы изменит график работы.

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